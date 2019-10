Uoči velikog koncerta u hramu kulture, zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, 4 dive obavljaju posljednje pripreme prije nastupa. Teško ih je, kažu, sve uhvatiti na istom mjestu u isto vrijeme. Stoga su Martina Tomčić i Marija Husar preuzele ulogu glasnogovornica i zajedničkim snagama najavile koncert kojim će dati potporu onima koji se bore s bolestima štitnjače.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, četiri dive i ove godine nastavljaju u revijalnom tonu. Sestre Husar, Martina Tomčić i Radojka Šverko udružile su snage u borbi protiv bolesti štitnjače.

"To zapravo i je neki naš cilj da zapravo možemo iskoristiti svoj glas i svoju medijsku prisutnost i djelovati na ovaj, humanitarni način. Trudi se da poveća svijest o bolestima štitnjače i da se na vrijeme reagira, da se na vrijeme spriječe neka, ajmo reći, fatalne posljedice", govori Marija Husar Rimac.

"Zapravo štitnjača po novom za mene ima jedan jako lijep i pozitivan predznak, a to je koncert, to je umjetnost, to je lijepo i to su strahovito požrtvovni ljudi", kaže pak Martina Tomčić.

A i Martina se s ovom bolešću uhvatila u koštac.

"Moja cijela obitelj je zahvaćena štitnjačom i svatko od nas ima neku svoju dijagnozu. Neke dijagnoze su bile ne tako benigne, dapače maligne, moja dijagnoza štitnjače unazad godinu dana su zapravo neka tri povećana čvorića. Oni su okej, ali ih treba kontrolirati. Ja nisam sigurna da bi ja uopće došla do te spoznaje da ostali članovi moje obitelji nisu imali takvu anamnezu da su me zapravo natjerali - daj odi i ti, ne može biti da si ti sad to jedno jedino crno prase, 13. prase, kako se kaže", objašnjava Martina.

Danas štitnjaču drži pod kontrolom i zato ni trenutka nije dvojila već je objeručke prihvatila poziv da sutra zapjeva u zagrebačkom hramu kulture s ostalim divama.

"Moram priznati da nisam baš preveliki ljubitelj tog naziva jer se zna masu puta i zloupotrebljavati. Jednostavno su rekli da ne mogu naći drugi naziv za to, za nas 4 i onda smo to prihvatile. Stvarno poseban jedan repertoar i poseban jedan spoj, ja se apsolutno veselim, lagano su mi već leptirići u želucu od male treme, ne velike, male", kaže Marija Husar Rimac.

Društvena odgovornost, šali se Martina, često je korišten pojam u njezinu rječniku.

"Smatram da svaki period života donosi nešto svoje, 20-e donose nešto, 30-e donose nešto, ja sam sad u ovim lijepim 40-ima kad jednostavno si već prošao određeni dio života, skupio si neku životnu mudrost. Ja vrlo često u životu moram raditi profesionalne kompromise, baš kao i svaka osoba, a da bi mogla raditi te kompromise s uvjerenjem, onda pronalazim osobnu motivaciju", kaže Marina te odgovara kako je njezin angažman u žiriju showa Supertalent jedan od najvećih kompromisa na koje je pristala.

"Propitkujemo na Supertalentu zapravo vrlo bitna životna pitanja, vrlo bitne moralne dvojbe, a sve je to jako šareno i veselo, uz puno glittera, i prezentiramo to kao zapravo večernju obiteljsku zabavu, a prostora imamo jako puno za poslati prekrasne poruke. Iz tog razloga kompromise koje moram raditi na Supertalentu, radim ih s veseljem", govori nam najstroža članica žirija.

A nova sezona, kaže Martina, i nju je izbacila iz vlastite komfort zone i demantirala njezin stav da više nema što novo za vidjeti. Jedan od takvih nastupa bio je i onaj Darijin.

"Uspjeli ste me jako prodrmati s par rečenica, iznenadila sam samu sebe sad zapravo silinom emocija koju sam sad osjetila jer sam se uspjela identificirati u par vaših izjava i nije mi bilo ugodno. Ja sebe volim držati pod ručnom kočnicom, i to ne od auta nego od šlepera, kamiona.

I zapravo je Darijino izlaganje kod mene izazvalo potpuno neočekivanu reakciju jer ja nisam baš onaj tip koji plače na reklame za prašak za rublje", kaže Martina,

Stoga, zaboravite sve to što ste dosad znali i mislili te upoznajte Martinu u jednom sasvim drugačijem svjetlu.

"Ne formiram ja sama o sebi sliku u javnosti već to radite vi mediji. I upravo ti mediji su o meni stvorili sliku kakvu su stvorili, nikad se nisam išla protiv toga boriti jer je to unaprijed izgubljena bitka, ali sam s druge strane čekala svojih pet minuta. Ja bih samo rekla da je tih 5 minuta sada došlo i da je moja TV kuća, Nova TV, odlučila prikazati mene ne samo u jednom smjeru nego moju punu širinu, ne samo fizičku, nego i onu emotivnu i hvala, Nova TV", govori dirnuta Martina.

