Problemima i brigama kao ni brojnim restrikcijama nema kraja, pa smo se stvarno naučili uživati u malim stvarima. Siječanj je obično mjesec kad društvene mreže preplave slike egzotičnih plaža i mondenih skijališta, no slike su se promijenile. Glavni hit među poznatima su hrvatske planine. No, nije važno gdje ste već s kim ste a to znaju i naše zvijezde.

Prošle godine u ovo vrijeme na skijanju je bilo više od dvjesto tisuća naših građana. Skijalo se lani, po Italiji i Austriji, sve do kraja ožujka, a ove godine mnogi će se morati zadovoljiti domaćim planinama i bregima jer korona je rekla ne može! Ono što je bio Badkleinkirchen sad je Sljeme, a egzotika je postala Jahorina. A upravo je to bila destinacija Marija Valentića.

"Prvi put sam u Olimpijskom centru Jahorina tako da me malo podsjeća i na djetinjstvo, Vučka, zimkse olimpijske igre i zaista je jako lijepo. Super je što imaju i noćno skijanje kad vrijeme dopušta, lokali su im super uređeni. Meni jedini minus što se u svakom puši, ali što ćemo sad, bitno da se skija", ispričao je Mario.

No, uređene staze i žičare njemu nisu prijeko potrebne.

"Ovdje sam s jednom simpa ekipom ekstremnih outdoor sportaša, tako da mi je skijanje sadržajno nešto drugačije jer koristimo i turno skije za uspon gore i onda se spuštamo. Malo off road tako da je to super iskustveni doživljaj", izjavio je Mario.

U Zagrebu je zapeo Marko Tolja, kojeg ni gužva, ni bljuzgica, ni južina nisu moge spriječiti da ide na Sljeme.

"Meni uopće nije jasno od kud ste vi zaključili da sam ja skijaški fanatik. Ne znam zbog čega bi to mislili, ali ja stvarno jesam veliki obožavatelj skijanja i to od malih nogu. I roditelji su mi skijaši i ja i brat smo na snijegu otkad znamo za sebe, iako smo iz Rijeke i morski smo ljudi. Ali stvarno skijanje je jedan od mojih omiljenih sportova", priznao je Marko.

Zimske su radosti ove godine tim posebnije jer ih dijeli sa sinom.

"Kad sam s klincem na snijegu onda je to veselje i razbibriga i postaneš lud. Fora je vidjet kako se snalazi. Vidim da i on to već voli, za sad se samo sanjkamo, ali sljedeće godine sigurno i on ide na skije. Neću baš biti kao Gips, ali ću nastojati da se zaljubi u skijanje kao i ja", nada se Marko.

A hrabro s tri djevojčice u brda se dala i Nevena Rendeli.

"Meni je to bio prvi put na Japetiću, tako da sam bila ugodno iznenađena jer nije bilo gužve za razliku od Sljemena. Nekako je baš bilo lijepo, curama je to bio prvi susret sa snijegom, prvi put su i sjele na sanjke i ostale oduševljene. Mi odrasli također smo se vratili u djetinjstvo, a malo teži dio je bio zapravo onaj kad ih moraš vući uz brdo na sanjkama", priznala je Nevena.

I dok ne čudi pretjerano što malci uživaju uz roditelje koji ih vuku po snijegu, primjer skladne obitelji su Kovačići kao i dokaz da roditelji teenagerima nisu nužno dosadni.

"Mislim da je tajna u tome što se mi s tim klincima družimo od početka i to jako intenzivno. I baš smo si jako dobro društvo i zato oni vole ići s nama kamo god idemo. Kad god ih se pita hoćete s mamom i tatom uvijek je odgovor da, nikad se nije dogodilo da nekud nisu htjeli ići", ispričala je Ivana.

Gorski Kotar i Plitvička jezera apsolutni su pobjednici ove zime. Po prvi put u zimskim mjesecima posjetila ih je i naša

"Padao je snijeg, bila je idila. Ne bi ih mogla bolje zamisliti, nego što sam ih sada doživjela. A nedostaju mi putovanja općenito i da se mogu slobodno kretati na način na koji sam ja to naučila. Ali privikla sam se na novonastalu situaciju pa koristim blagodati naše prekrasne Hrvatske", izjavila je Nika.

A kako na snijegu izgledati kao da ste sišli s modne piste najbolje zna Sonja Kovač.

"Kod mene je tajna u slojevitom oblačenju. Obučem duple čarape, još kratke, potkošulju obvezno, dvije tri majice i onda preko toga debeli kaput. Kapa, neka trendi torba, tako da to može izgledati lijepo i na snijegu", objasnila je Sonja.

S obzirom na to da je proputovala cijeli svijet njoj možemo vjerovati kad kaže da je doma najljepše.

"Bili smo tri dana i uživali smo u idili. Padao je snijeg i preporučam svima. Ja sam inace opsjednuta s Plitvicama i svim svojim prijateljima van Hrvatske pričam kako moraju to vidjeti jer koliko god sam putovala, Plitvice su top tri u svijetu", zaključila je Sonja.

