Na to da ga šira publika prepozna čekao je dugi niz godina, no zato sad uživa u plodovima svojeg rada. Iako svoj privatni život nastoji zadržati upravo takvim - privatnim, Marko Tolja nam je priznao kako savjete uglavnom traži od supruge te je li svladao bočice i pelene.

Iako je pred svjetlima reflektora već gotovo 15 godina, zadnjih nekoliko bile su posebno uspješne za Marka Tolju. Nagrade i priznanja pršte sa svih strana, no on i dalje radi bez računice, osluškujući samo sebe i svoje srce.

"Hit je meni jedan vrlo relativan pojam jer svatko ima neku svoju određenu publiku i u toj publici je tvoja pjesma hit, u nekoj drugoj publici to nije hit", rekao je Marko. A publika je, tvrdi, gladna i žedna dobre i kvalitetne glazbe.

"Možda su se trendovi malo promijenili, bila je velika navala tih, neću reći narodnjaka, ali nečega što je gravitiralo takvoj glazbi. Nismo mi uopće takvi, mi imamo jako finu publiku, imamo jako naslušanu publiku, samo što je ta publika uvijek tiša od one ostale i sad je nekako došao trend fantastičnih pjevača mladih sa super mjuzom. Sad sam već došao u tu fazu da mene neki mlađi pjevači pitaju za savjete", ispričao je glazbenik.

I uistinu, Tolja je svojem stilu i izričaju ostao vjeran i onda kad su mnogi drugi popuštali i činili glazbene kompromise.

"Imao sam i ja u tih svojih 14 godina nekakve faze, daj ajde, za koga to radim, odustat ću, znaš to, umjetnici su svi malo depresivni tu i tamo, pa tako i ja. Ljudima treba duže vrijeme da provare nešto, tako i tu moju glazbu koja nije sigurno na prvu loptu", objasnio je Marko.

Iako je njegova suradnja s Miom Dimšić nadmašila čak i njihova očekivanja, jedina želja, kad su dueti u pitanju, ostat će mu neostvarena.

"U pitanju je Oliver, da. Stvarno smo bili super kolege i frendovi i postojala je pjesma. Bio je dogovor da ćemo konačno snimiti taj duet. To je bilo na početku ljeta i on je rekao super, snimit ćemo, ali daj samo da prođe ljeto jer on ljeti nikad nije funkcionirao, uvijek je bio na svom brodu, i onda nakon ljeta se desila dijagnoza, bolest, nikad nismo uspjeli, pjesma je ostala, još uvijek stoji i mislim da ću je snimiti na kraju najvjerojatnije sam, njemu u čast", rekao je Tolja.

Ovaj nesuđeni grafički dizajner oduvijek je, uz glazbu, njegovao i sebi svojstven modni izričaj. Na obje fronte najveći mu je kritičar supruga Ana.

"Katkad se zapitam kako sam se ja obukao uopće prije nje. Uvijek među prvima čuje pjesmu i što mi je super kod nje, neće pohvaliti samo zato što mi je žena, pa bi je trebala pohvaliti. Ako joj se pjesma na svidi ili joj nije baš, to će mi i reći, pa mi je to dobar filter. Iako nekad je i popljuvala neke pjesme koje su dobro prošle, tako da...", ispričao je Tolja. Glazbenik je priznao da baš i ne sluša suprugu.

"Po pitanju glazbe baš i ne, tu sam jako tvrd, pogotovo kad su u pitanju pjesme koje sam ja napisao", istaknuo je Marko. Zato se već dugo dvoumi i oko pjesme koju je posvetio sinčiću Mari.

"Napisao sam pjesmu sinu, iako je ovo već jedno šesta koju sam napisao, jer mi ništa nije bilo dovoljno dobro za njega, nije ni ova da se razumijemo, mislim da nikad neću napisati pjesmu koja je dovoljno jaka i dobra da opiše taj osjećaj. Pjesma se zove 'Zbog tebe', ide: 'zbog tebe sve su pjesme pisane, kao da su samo tebe čekale.' Nekako mi je nejasno kako je moj život prije njega izgledao i zašto", ispričao je glazbenik. Marko je otkrio je li Ana dala zeleno svjetlo za tu pjesmu.

"Ana nije još čula, nitko još nije čuo, evo, ti si prva dobila par stihova", rekao je Tolja. Iako njihov privatni život nastoji i održati privatnim, katkad, kao što vidite, ipak malo i popusti.

"Npr. sad evo sa sinom, s bebačem, onda svi žele vidjeti bebača, ali ja stavim samo rukicu, nogicu da zadovoljim te apetite, ali više od toga nema šanse. Moja žena, npr., uopće nema Instagram. Ja sam po tom pitanu grozan, ali ona je još gora, valjda smo se zato i našli", našalio se glazbenik.

Iako proširenje obitelji još nije u planu, Tolja ne isključuje tu mogućnost jer je i sam odrastao uz brata, a u Mari polako počinje primjećivati vlastiti karakter.

"Pa znaš šta, fizički, osim što ima plave oči na mene, nije moje dijete, haha, dosta je bijel i plavokos, hahahaha...", rekao je Marko i našalio se da će kasnije morati popričati s Anom o tome.



"Pa da, malo sam već po susjedstvu počeo gledati, haha, ali vidim mu u karakteru je počeo sve više ličiti na mene. U njemu se budi jedan mali Tolja, što me veseli jer je stvarno jako nasmijan i vesela beba. Imao je, naravno, te neke noćne egzorcizme tu i tamo, ali smo to pretrpili", prisjetio se glazbenik. Otkrio je tko dežura po noći.

"Pa dežurni smo oboje, oboje smo dežurni, ja sudjelujem koliko god mogu. Mama je za posložiti stvari na svoje mjesto, ja sam za glupiranje, tako da će nam biti sigurno zabavno", rekao je Tolja. Ispričao je što mu u brizi oko djeteta ide najbolje.

"Bočice rasturam, pelene isto jer sam od samih početaka inzistirao na tome da to naučim jer sam stvarno htio sudjelovati u svemu. Ali mama je ipak mama. Kad ga mama nasloni na svoje tijelo, mogu ga ja, brate mili, nunati, skakati i na glavu se okrenuti, neću to nikad uspjeti", zaključio je Marko.

