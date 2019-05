Prije nešto više od dva mjeseca Marko Tolja postao je ponosni otac malenog Mare, a danas svima, šali se, probija uši time da trebaju imati djecu što prije.

I svjetlo dana ugledao je Maro Tolja. Ponosni tata posljednja je dva mjeseca mikrofon i klavir privremeno zamijenio pelenama i bočicama, a neprospavane noći uspješno prikriva modnim dodacima. Noćna dežurstva za Marka i Anu timski su rad.

Najviše ga je, kaže, bilo strah porođaja i uvjeren je da muškarci u rađaonicama paničare više nego njihove žene.

''Dosad sam jako cijenio žene i svoju ženu, ali sad nakon što ovo vidiš na svoje oči, žene su apsolutno s drugog planeta. Tu sam zaključio da je priroda nešto krivo izračunala kad je smišljala taj porođaj'', govori Marko.

Pogrešna je bila i pretpostavka da će se u obitelji Tolja napokon roditi djevojčica.

''Do 5. mjeseca trudnoće nije se znalo. Svi u mojoj obitelji jako su se veselili da je curica jer mi Tolje ne znamo baš napraviti curicu, mi smo samo dečki. Moj brat ima dva sina, ja imam sina, tako da smo osigurali prezime'', šali se pjevač.

Kad je dobio nećake, Marku je iz godine u godinu postala sve privlačnija ideja da se i on ostvari kao otac.

''Imam ja već koju godinu i nekako se to od mene i očekivalo, ali isto sam shvatio sad kad sam dobio dijete, ako razmišljaš o tome, nikad nećeš biti spreman. Ja sam se sad pretvorio zapravo u onu osobu koja ovima koji nemaju djecu govori –radi djecu što prije, haha'', priča nam

Što li će tek biti kad dođe i zloglasni pubertet?

''Čini mi se da je s dečkima lakše, moram samo pripaziti da ne bude hahar kao što je tata bio u jednom periodu svog života. Tata je u srednjoj školi malo zapostavio školu, malo je bježao iz škole i šarao je po zidovima jer je volio grafite raditi, pa je završio na policiji nekoliko puta i tako'', prisjeća se Tolja.

S obzirom na to da do puberteta ipak ima i više nego dovoljno vremena, prvo će na red doći kojekakva pitanja na koja Marko već ima spremne odgovore. Iako se s riječima dobro snalazi, teško mu je bilo naći one prave kako bi opisao osjećaj koji je imao kad je prvi put ugledao sina.

''Sve u životu što prođem, i lijepe i ružne stvari, uglavnom sve pretočim u pjesme. Sigurno je da ću sinu napisati neku pjesmu kad dođe vrijeme za to, sad uopće nisam u pjesmama, sad sam u pelenama i ostalome'', zaključio je Marko.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.