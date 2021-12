"Dok nisam upoznao suprugu, moj ljubavni život bio je loš i turbuletnan" - tako je Marko Tolja opisao svoje ljubavne neuspjehe koji su trajali sve dok nije naišla ona prava. Danas je u sretnom braku i otac dvoipolgodišnjeg sinčića Mare koji već pokazuje interes za glazbu. O novoj pjesmi, ljubavi prema kuhanju, ali i zašto se rijetko pojavljuje sa suprugom u javnosti, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać.

Dirljiva balada "Ova ljubav" nova je pjesma Marka Tolje. Napisao ju je, kako kaže, u jednom dahu.

''Zapravo je to jedna iskrena priča, nije moja priča nego priča jednog poznanika mojeg koji se friško oženio i brzo je morao ići trbuhom za kruhom van. Toliko me pogodila ta njegova priča da sam došao doma i napisao pjesmu o tome'', priča Tolja.



A baš ovakve pjesme Tolji, čini se, najbolje leže.

''Znaš kako, imaš u Hrvatskoj kraljica vjenčanja, kralj zabave, ja hoću biti kralj balada'', šali se.



Ovaj kralj balada dugo je tražio pravu ljubav.



''Moj ljubavni život sve dok nisam upoznao moju suprugu je bio dosta loš i turbulentan tako da imam dosta tih nesretnih, neuzvraćenih ljubavi, ja sam rak po horoskopu pa sam se dosta često zaljubljivao i dosta često jako nesretno'', priznaje.

Sve dok nije naišla ona prava.



''A čuj nakon toliko godina je bilo i vrijeme da ja nađem neku osobu s kojom ću biti sretan'', kaže Tolja.



Sa suprugom Anom u braku je od 2018., a dvoipolgodišnji sinčić Maro je glavni zabavljač u njihovu domu.



''Terrible 2, terrible 3, di se razvija karakter, di se ispitivaju granice roditelja, zna biti dosta izazovno. Obožava glazbu, obožava pjevati, plesati, lupa po svim instrumentima, ima čak sluha mi se čini'', priča Tolja.



A život prije njega sada mu je nezamisliv.



''Zato jer je to takva količina ljubavi za koju nisi prije znao uopće da može postojati. S druge strane nisam kao neki zaboravio život prije ili da život prije njega ne valja, život prije njega je bio isto odličan, imao je genijalne momente, ta sloboda koju ti život bez djeteta daje je nezamjenjiva'', priznaje Tolja.



A kad će drugo? To je pitanje koje mu često postavljaju.



''Stalno to pitaju i roditelji i ekipa. Ono kad prohodaš pitaju kad ćeš se oženit, kad se oženiš kad će dijete, onda kad dobiješ prvo kad će drugo dijete, drugo dijete ne znam kad će, ne znam da li će'', priča.



I dok fotografije sa sinom često objavljuje na društvenim mrežama, mnogo ga se rjeđe može vidjeti sa suprugom.



''Par ljudi je komentiralo u slikama što si ti samohrani otac, di je žena. Moja žena ne želi bit u medijima, ne želi biti na instagramu i grozi se svakog medijskog istupa'', priča Tolja.



U obitelji Tolja, kuhača je najčešće u Markovim rukama, a ljubav prema kuhanju naslijedio je od mame.



''Ja sam zapravo htio ići u srednju školu kuharsku, ali mi mama nije dala i dobro da mi nije dala jer sam ja romantizirao o tom poslu kako je to divno kao u filmovima sad ću ja tamo nešto malo rezuckati,a to je zapravo jako krvavi posao'', komentira Tolja.



Nije lagan ni posao glazbenika, pogotovo u vrijeme pandemije, ali 2022., nada se Tolja, bit će napokon godina koncerata

