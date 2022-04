Marko Petrić i Valentina Walme zajedno su zaplesali u showu "Ples sa zvijezdama" i poljubili se pred kamerama, a u intervjuu za In magazin otkrili su poneki detalj o svojoj vezi.

Plesačica Valentina Walme i glumac Marko Petrić, koji su u ljubavnoj vezi, u uskršnjem specijalu showa "Ples sa zvijezdama" dobili su priliku zaplesati zajedno, a pred kamerama In Magazina ispričali su sve o tom iskustvu.

"S Tinom je bilo predivno raditi baš zbog toga što se rijetko kada u životu događa prilika da s osobom s kojom si u vezi možeš i plesati na javnoj televiziji. Možda je mali minusić da te gleda nešto manje od milijun ljudi", ispričao je Marko.

"Ovo je najduži paso i ima baš puno koraka. Nisam ga htjela štedjeti", rekla je Valentina Walme. Ispričali su i kako su prošle probe te su priznali da je upravo ona cijelo vrijeme vodila glavnu riječ.

"Definitivno ona je vodila, ja sam se ponašao kao učenik i cijeli taj proces je bio kao svojevrsni team building. Bilo je intenzivno, ali lijepo", kaže glumac.

Zajedno su provodili doslovno 24 sata dnevno punih tjedan dana, no nije im teško palo. Ipak, kažu kako su se posvađali odmah prvi dan. "Prvo što je napravio ujutro, nazvao je Gabrielu i rekao joj da mu fali. Ja onak' - Molim?! I to je bilo to, nakon toga je sve išlo glatko", našalila se Walme.

Prisjetili su se prvoga spoja te su ispričali da je Valentina imala jedan uvjet - da ima ritma. "Izašli smo vani i nešto kao plesali", priča Marko, a Valentina nastavlja: "Pomislila sam "samo da ima ritma", a kako se tu malo popilo, rekla sam to na glas. Šapnula sam to čovjeku na uho. Ispostavilo se da ima ritma tako da je sve bilo u redu".

Naš poznati par kaže kako često pričaju kod kuće o plesu, ali i o tome što treba kupiti. "U ovom periodu je izrazito bitno imunitet držati na visokom nivou pa sve što kupujemo je hrana bogata proteinima, agrumi koji u sebi imaju hrpu vitamina C i to je to zapravo", kaže Marko.

Walme se osvrnula i na činjenicu da je nazivaju našom najseksi plesačicom.

"Malčice me krene smetati taj epitet najseksi. To stvara jako veliki pritisak jer godine idu i neću zauvijek izgledati ovako. Voljela bih da ljudi ipak malo više pričaju o kreativnom procesu, jer sam ja ipak i koreograf i plesač. Svejedno je lijepo čuti komplimente tako da hvala svima", priznala je.

