Na ovogodišnjem Splitskom festivalu svoju pjesmu će predstaviti i Marko Pecotić Peco. Naime on će pokušati osvojiti žiri i publiku sa singlom radnog naziva "Ladna stina". Zbog čega se odlučio pjevati o nesretnoj ljubavi, je li i sam Marko u životu naletio na kako pjeva "ladnu stinu" te što ga očekuje ovo ljeto - saznajte u prilogu In magazina.

Ljubav je nešto o čemu splitski pjevač uvijek voli pjevati, no ovoga puta otpjevao je nesretnu ljubav. Marko Pecotić Peco pokušat će osvojiti srca publike i žirija na Prokurativama pjesmom ''Ladna stina'' za koju kaže da je odmah znao da zaslužuje biti dio Splitskog festivala.



"Ovdje je on vidio da je nesretna ljubav. On odlazi od nje ali nekako u mojoj glavi mislim da je pregršt tugaljivih pjesama i lagano svi padamo dolje. Tako da sam ja na jedan svoj način, nadam se pozitivno prenio da nije to katastrofa. Bolje da sam na vrijeme skužio da je ona ladna stina i da sam krenuo svojim putem dalje i to je u principu cijela poruka ove pjesme. Nema tragedije nego je sve samo jedno iskustvo kroz život di te čini boljim čovikom i da nađeš pravi put.", priča Marko.



A već kad pjeva o "ladnoj stini", postavlja se pitanje samo od sebe - Je li on ikad u životu naišao na takvu ljubav?



"Mislim da je više bilo do mene, kako si očekivao neki odgovor. Bogu fala nisam, ali evo imam priliku proživjeti kroz more pjesama koje sam volio i slušao takve nekakve situacije. Na moju sreću sve su se te neke stare davne ljubavi kasnije predomislile ali kad je bilo kasno i ovim putem ih pozdravljam, možda u nekom drugom životu. Trenutno sam sretan i zadovoljan i živim život pun razumijevanja i sreće.", kaže.



Upravo su supruga i klinci njegova najiskrenija potpora ali i kako kaže, najveći životni uspjeh. Na dvojicu sinova je iznimo ponosan i u šali nam priznaje, ponekad se male svađe trebaju i iscenirati.



"Djeca su stvarno sretna i zadovoljna. Stariji je u Umjetničkoj, mlađi je također u školi besprijekoran i onda mi je malo krivo, moram iscenirati neke situacije kući jer su predobri. To traje nekih 15 minuta samo da se previše ne opuste'', šali se Marko.



Ovo ljeto će za Marka biti itekako radno, naime, njegov glazbeni kalendar poprilično je popunjen, ali kaže, koncerti su nešto što mu nikada neće dosaditi.



"Pregršt je nastupa kako s Tenorima tako i ja i solo, a imam dosta i vjenčanja. Pikiramo, cijelu ovu godinu sam se i pripremao za sve te nastupe za turističke zajednice, ali je to malo zapelo jer se još nječkaju, jer me ne mogu stavit u takav neki škafetin. Ali ja znam da pretprošle godine kad sam napravio koncert u Solinu to je pokazalo da je to prava publika za mene. Ja na svako od tih mjesta sam i bio i poznam ljude i draga mi je ta komunikacija.", kaže.



Iako mu uz obitelj i posao ne ostane mnogo slobodnog vremena, ističe kako svatko treba pronaći nešto što mu može malo skrenuti misli od svakodnevnih zbivanja. On je to otkrio u sportu, trčanje i vožnja bicikla njegov su ispušni ventil.



"Ja sam sada u mjesec dana opet izgubio 10 kila. Vratio sam svoj ritam i svoju rutinu, mojoj sreći nema kraja i mogu ići dalje. Cijelo vrijeme moraš stavljati izazove za sebe da ostaneš na zemlji i da ne pametuješ puno ljudima. Često sebe uhvatim da sam prije puno ljudima pokušava nešto objasnit ali to nije dobro. Dok čovjek za sebe ne shvati ne možeš ti njemu ništa reć."



A što će nam Marko reći kroz novu pjesmu, premjerno ćemo moći poslušati uživo na Prokurativama u sklopu Splitskog festivala.

