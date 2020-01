Ako netko zna tajne savršenog bečkog valcera, onda je to Marko Mrkić kojeg po novom gledamo i u ulozi voditelja IN magazina svakog petka.

Bečki valcer jedan je od najpopularnijih plesova, a i ima višestoljetnu tradiciju.

"On je nastao u 18.stoljeću te je bio jako skandalozan iz razloga što su ljudi dotad plesali na metar razmaka i onda su se neki buntovni tinejdžeri sjetili toga da bi mogli plesati u kontaktu. To je u početku bilo strašno, no 150 godina kasnije to je postao jedan od natjecateljskih plesova u standardnoj kategoriji", otkriva profesionalni plesač Marko Mrkić.

Marka smo gledali u showu "Ples sa zvijezdama", a sada ga svakog petka gledamo u ulozi voditelja emisije IN magazin.

"Koraci sami po sebi nisu teški, jedini problem bečkog valcera jest to što je on brz", ističe Marko, kao i to da se on ne mora nužno plesati na Mozarta, već se može i na balade Eda Sheerana, pa čak i našeg Olivera Dragojevića.

No, dosta priče, Marko je upravo za kamere IN magazina odlučio otkriti sve tajne bečkog valcera te njemu podučiti i one najveće neznalice i nespretnjakoviće.

Gledajte i učite iz videa u našoj galeriji!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.