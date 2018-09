Marko Lasić Nered ovog je ljeta, nakon uživanja na Jadranskoj obali, obitelj poveo na putovanje Sjedinjenim Američkim Državama. Poznati reper nam je povjerio čime je razveselio Hrvate koje je ondje sreo te u čemu su djeca i on najviše uživali. Najavio nam je i velik povratnički nastup sa Stokom te otkrio koji mu je dio dočeka Vatrenih uz Mladena Grdovića bio najzabavniji.

Neredova obitelj, pogotovo djeca, putovanje preko bare dočekala su s oduševljenjem.

"Ženina familija je u Americi i nekako sad kad nam se rodilo treće dijete pa da baka i deda vide malo unuku"

Uživali su na sjeveroistoku SAD-a poznatom i pod nazivom New England, koji se može pohvaliti bogatom ponudom hrane i pića.

"Cijela ta Nova Engleska je poznata po pubovima, engleskom pivu, rebarcima, chicken wingsima i možeš degustirati tone različitih piva tako da sam se ja osjećao kao kad dijete uđe u u candy shop", otkrio nam je Marko, a posebno su ga oduševile i prirodne ljepote.

"Cijeli taj cruise, putovanje, druženje, od Bijelih planina pa sve dole do New Yorka bilo je prekrasno. Klinci su uživali, kupali se, bili smo do Hampton beacha, tu su prekrasne plaže pješčane. U daljini se kupaju tuljani, morski psi ih love, kitovi skaču", očaran je Marko.

Marko Lasić Nered (Foto: PIXSELL) - 2

A u SAD-u se družio i s Hrvatima koje je razveselio rakijom.

"Amerika im je dala sve ono što ovdje možda nikad ne bi mogli imati. Naši ljudi pate tamo na domaće stvari, onda znaš kad su krenule fešte sa sedam litara šljive, sa sedam litara viljamovke, da ne može biti loše", ispričao nam je reper.

Nered se, naravno, pobrinuo da njegova djeca putovanje zapamte zauvijek.

"Više smo tražili taj sadržaj za klince pa smo se s Manhattana spustili skroz dole do Brooklyna, do Coney islanda, Warriors ruta. Coney Island je prekrasan zabavni park s brdo roller coastera, vrtuljaka, sadržaja za klince, tako da su oni cijeli dan divljali tamo i onda poslije kada se oni umore, samo se spustiš 20 metara na obalu, na plažu i tu se kupaš. Poslije smo išli u neke čudnovate restorane s nindžama, mali je bio van sebe", opisao je doživljaje.

Marko se okušao i u jednom od najpopularnijih sportova u Americi - baseballu.

"To su boksevi u kojem se ispucavaju loptice i mogu ti reći da sam bio dobar. Od 15 komada svih 15 sam sterao preko mreže i to mi je bilo jedno super zabavno iskustvo", priznao je Marko koji je stigao isprobati i preciznost na streljani.

"Aaaa, to je bio show, to je bio kraj svega. Dosta žena sam vidio u streljanama, tako da mislim da u SAD-u nije tako slobodno prilaziti curama, pogotovo nakon dva ujutro ako imaš malo previše cuge u sebi. Uglavnom drži ruke dalje i budi fin, moraš biti gentleman", objasnio je.

Marko Lasić Nered (Foto: PIXSELL) - 3

Neredov dugogodišnji prijatelj i suradnik Marin Ivanović Stoka je početkom ožujka proslavio 20 godina karijere te je nekad vrlo popularni reperski dvojac tada, nakon 15-ak godina pauze, ponovno zajedno stao na pozornicu. Publika će ih moći čuti i na velikom koncertu u Domu sportova 6. listopada.

"Dolaze te nove generacije koje opet valjda slušaju sve te ploče '90-ih i već sad po probama i energiji kad smo počeli repati te stare stvari vraćamo se u tu nekakvu fazu i osjećaj je stvarno super", najavio je povratak Marko.

Među brojnim gostima bit će i Zaprešić Boysi s kojima je na glavnom zagrebačkom trgu dočekao Vatrene nakon osvajanja srebra na Svjetskom prvenstvu.

"Trebalo je držati tenziju i program od 10 ujutro do 10 sati navečer, a jedan od najzabavnijih momenata je bio kad je Grdović počeo pjevati zagorske pjesme jer valjda više nije imao kaj nakon toliko vremena ispjevati pa je počeo i zagorske pjevati", rekao nam je popularni reper.

A Nered će poznate hrvatske navijačke pjesme sa Zaprešić Boysima pjevati i na skorašnjoj turneji po Australiji i Novom Zelandu gdje će snimati i videomaterijal za dokumentarni film o autorima najpopularnijih nogometnih himni.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN Magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.