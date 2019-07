"Samo ljubav" kriva je što je Marko Kutlić proglašen najboljim debitantom ovogodišnjeg Splitskog festivala. Koga glazbenik smatra svojim glazbenim ocem, čime ga je osvojila djevojka Nela, a zbog koga se odlučio baviti glazbom, doznat ćete u našem videoprilogu.

Samo ljubavlju Marko Kutlić osvojio je ne samo srca publike već i žirija ovogodišnjeg Splitskog festivala, koji mu je dodjelio nagradu za najboljeg debitanta.

"Ja nisam neki čovjek od nagrada i meni nagrade ne znače puno. Ja nisam došao tamo sa željom da ja osvojim tamo neku nagradu. Ali lijep je osjećaj kad dobiješ nešto, pogotovo kad se ne nadaš, tako da sam bio jako sretan", rekao nam je.

Videospot je snimio na Buranu, prekrasnom otočiću u blizini Venecije, i ljubav odlučio proširiti među svim nacijama:

"Na samom snimanju spota došli smo na ideju da napišemo na jednom papiru onaj poznati hashtag samo ljubav i dali smo to raznim prilaznicima koji su tamo bili, trudili smo se da bude što više različitih nacija i rasa. Dali smo Nigerijcima, Kinezima, Japancima, Indijcima...", priča nam.

Nemoguće je ne primijetiti da Markova nova pjesma nosi identičan naziv kao i velika regionalna turneja Tonyja Cetinskog...

"Ja to nisam smislio. Kao što sam rekao, ja nisam autor pjesme, ali baš slučajno je autor pjesme Tonijev gitarista. On je kriv za to sve", objasnio nam je.

Tony je kriv što će Marko koncert na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, kaže, pamtiti kao najljepši u karijeri. Uvijek mu je čast pozornicu dijeliti s jednom od najvećih reginonalnih zvijezda.

"Meni je neopisiva radost i sreća nastupiti s Tonyjem, nastupiti njemu kao gost. Ja njega više ne doživljavam kao svog kolegu, ja njega doživljavam kao svog brata. Ali možda je čak i malo glupo reći brata jer je on malo stariji od mog tate, tako da je ko neki moj tata u ovom glazbenom svijetu", kaže nam.

U glazbenom svijetu Marko je pronašao i svoju bolju polovicu Nelu.

"Nela me na prvu osvojila, odnosno zaintrigirala svojim glasom i svojom emocijom kako pjeva. Na drugu me osvojila ljepotom svoje duše'', rekao nam je.

Ona je, priznaje, i razlog zbog kojeg su mu dotad nerazumljivi stihovi dobili smisao.

Markova i Nelina ljubavna priča pretočena u duet već je proglašena hitom mjeseca travnja, a nominirana je i za hit godine nagrade Cesarica. U Nelinu zagrljaju Marko je spašen već godinu dana, no osmijeh s lica glazbenik ne skida ni kad se spomenu njegova dvojica sinova iz prvoga braka.

"Ja sam se počeo baviti ovim poslom kad sam saznao da ću postati tata prvi put. To mi je dalo motivaciju. Moja djeca moja su najveća motivacija i ona me najviše guraju da napredujem u ovome što radim.", otkrio nam je.

IN magazin eksluzivno doznaje da Marko u rukavu ima već novu pjesmu naziva "Sreća", s kojom će se predstaviti 30. kolovoza na Aurea festu u Požegi. No ni to nije sve:

"Spremam svoj prvi solo album koji će se zvati 'U kapi tvoje ljubavi' i koji će izaći u nekom dijelu 10. mjeseca", otkrio nam je.

Već u studenom Marko priprema prvi veliki samostalni koncert.

