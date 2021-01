Tugu u Banovini, teško je opisati riječima. Suze je nemoguće ne vidjeti na licima stanovnika i nikomu nije do smijeha. No unatoč tomu, domaći glumci pokušavaju barem nakratko razvedriti one najmlađe. Zato su već dan nakon potresa pohrlili u Petrinju, uzeli rekvizite i stali pred tamošnju djecu. Zahvaljujući njihovim pozitivnim reakcijama, sada već imaju isplaniran raspored predstava za sljedeća dva tjedna.

"Znam svaki kutak tog grada, svagdje sam sto puta prošao, pješke, bicklom, u svaku zgradu ušao po tri puta", otkrio nam je glumac Marko Hergešić.

"Meni koji sam od tamo je jako tužno to. Bili smo u sportskoj dvorani gdje sam ja igrao košarku, dolazio na streličarske turnire, a sad vidim krevete, ljude koji tamo leže. U najmanju ruku je emotivno i teško", kažu Marko Hergešić i Filip Detelić.



No drugima je još teže, nastavlja ovaj glumački dvojac. Nije ovo vrijeme da misle na sebe. A s obzirom na to da u svojem pozivu vide katarzu, istu žele pružiti i drugima. Na ljude iz Banovine ne gledaju isključivo samo kao na one kojima se dogodila katastrofalna nesreća, već i kao na svoju publiku. S njima itekako suosjećaju, ali žele im barem nakratko vratiti osmijeh na lice. Onako kako oni najbolje znaju - glumeći.

"Na prvu možda izgleda kao da nije najbolji potez, ali vjerujte prvo dobro razmislimo, sjednemo da ne bi nekoga povrijedili, smetali. Ali uvijek se pokaže samo naprijed. Predstave za djecu su idealne zato što zabavljaju djecu, a stariji su sretni uzbog te djece i onda svi prate, svi gledaju. Dogodi se mali festival kazališta. ", objasnili su nam.

Ova inicijativa krenula je iz Tvornice lutaka, od Marija Kovača i Petre Radin, koji su već drugi dan nakon potresa pohrlili u Petrinju, uzeli rekvizite i stali pred mališane.

Ubrzo su se priključili i drugi kazalištarci, a osluškujući reakcije najmlađih, uvjerili su se da ne smiju stati s predstavama, makar nastupali samo pred jednim djetetom.

U skorije vrijeme uprizorit će predstave i za odrasle. No čeka se pravi trenutak. Djecu je nešto jednostavnije pridobiti na svoju stranu, otrgnuti ih od stvarnosti.

"Odrasli govore oprečne stvari. Ma nije nama do ničega, ali smiju se, sudjeluju. To je divno , iako su unesrećeni, ne žele bit teret. Kažu ima onih kojima je gore. Mi to nećemo dopustit", izjavio je glumački dvojac.

Razmišljaju glumci i o epidemiološkim mjerama pri izvođenju. A ovaj putujući teatar, uz pomoć kineziologa, glazbenika i ostalih umjetnika koji im se javljaju, pobrinut će se i za likovne radionice, sportske i glazbene događaje za unesrećeno stanovništvo.

"Da ne stane sad samo to na ovome. Na tjedan, mjesec dana već da ljudi budu solidarni. Ne samo u tim krajevima već i drugdje gdje se ne mogu organizirat takva događanja. Mi Hrvati smo poznati po tome kad je najteže da se ujedinimo, stisnemo skupa i da pobijedi uvijek sloga", zaključili su.

Žao im je što tog zajedništva nema više tijekom cijele godine. Nadaju se kako će sve ovo što nas je zadesilo biti jedno veliko buđenje svima.

