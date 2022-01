Marko Grubnić sretniji je nego ikad prije. ''Kockice su se u mom životu savršeno posložile'' - priznao je za In magazin i ispričao zašto je odlučio svoje privatne stvari držati podalje od znatiželjnog oka javnosti. Ipak, samo je za IN Magazin otkrio što se neočekivano događalo nakon njegovih zaruka i u kojoj je fazi njegovo vjenčanje. S Markom je na snježnim padinama razgovarao Davor Garić.

Oni koji prate stilista Marka Grubnića na Instagramu, mogli su primijetiti da je sretniji no ikad, a sada je otkrio što je na vrhu liste stvari zaslužnih za to.

"Generalno sam zaista sretan. Kroz život sam se uvijek trudio tražiti sreću u raznim situacijama i u malim stvarima, nije to samo klišej, to je zaista tako. Ja sam našao te male stvari koje u zaista velike. Kockice u mom životu su se posložile kada sam se najmanje nadao", priznao je Grubnić.

S obzirom na to da je poznato kako se zaručio, javnost svakako zanima i kada će se čuti svadbena zvona.

"Imao sam situaciju sa svojim zarukama i to je bilo lijepo, ali nije mi se svidjela situacija nakon zaruka, ljudi su si previše dali za pravo, čak su slali su i neka videa po gradu i nije mi bilo ugodni što to nisam imao pod kontrolom i tada sam rekao da ću sve važne događaje u životu skrivati od drugih ljudi. Ne znam što čekate, možda je to već učinjeno. Sve je moguće, ja sam vrlo vješt. Treba postaviti granicu jer kad si javna osoba ljudi misle da si javno dobro pa sam si dao za pravo zadržati za sebe neke intimne stvari o svojem životu", ispričao je.

Što je još Marko imao za reći doznajte u prilogu u videu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

