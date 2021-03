Iako to ne čini gotovo nikad, Marko Grubnić samo za IN magazin komentirao je stil slavnih Hrvatica. Koje su ga domaće pjevačice, blogerice, političarke i modne influencerice svojim stilom i odjevnim komadima ostavile bez teksta, istražio je Davor Garić.

Pred Marka Grubnića stavljen je težak zadatak. Stil je stvar ukusa, a o ukusima se ne raspravlja, no o stilovima slavnih Hrvatica itekako volimo diskutirati. Pa krenimo redom. Za Franku Batelić kažu - i da vreću od krumpira stavi na sebe, izgledala bi senzacionalno.



''Franka je kao prvo toliko lijepa. Toliko je lijepa da je to ustvari nerealno. Ja nekad kad tu curu vidim pomislim da to nije istina. Što se tiče njezina stila, on je svjež, izgleda svjetski. Koketira i s večernjim haljinama i s nekim jako urbanim stvarima poput kožnih jakni, traperica i tako dalje. Ona izgleda top. Za nju možemo reći svjetski, a naše'', nahvalio je Grubnić Franku.



Što god stavi na sebe, modni znalci Severinin stil seciraju do najmanjeg detalja.

''Kažem da je Severina stvarno zasluženo na listama najbolje odjevenih Hrvatica jer ona to zaista jest. Koliko god mi o tome šutjeli, kako se kaže. Ona zaista ima perfektne komade. Po nekakvim svjetskim standardima i njezin Instagram kad listamo, kao da gledamo nekakav modni časopis izvana'', smatra Grubnić.



Osebujni stil Đurđe Tedeschi ne prolazi nezamijećeno i redovito je dovodi na liste najbolje odjevenih Hrvatica.



''Ja moram priznati da ja ne dijelim to mišljenje. Ja bih njoj svakako dao priznanje, pohvale i sve naj za hrabrost, za njezinu autentičnost, za taj stil koji je zaista ekstravagantan i ona to zaista sjajno nosi. Đurđin stil nije za svakoga i ovo nemojte raditi doma, ali njoj zaista super stoji i ona ga zaista perfektno nosi'', kaže Grubnić.



Stil Nives Celzijus, uz malenu Grubnićevu pomoć, svakom novom fotografijom izaziva pljusak lajkova i komentara.



''Ovo je nešto na što sam ja zaista ponosan i na sebe i na nju. Ja bih osobno volio da ona ovako hoda od 0 do 24 po cesti i uvijek. Ona zaista radi ono što bismo svi mi trebali raditi, a to je da ona nosi tu odjeću. Ona je tu glavna i ustvari šalje poruku odjećom, to bi ustvari svatko od nas trebao raditi. To Nives radi sjajno'', zaključio je Grubnić.



Sabor nije mjesto samo za depresivne boje i uzorke. Sabina Glasovac to dobro zna.



''Kad vidimo nekog tko malo više pridaje pažnje odijevanju i nekoga tko izgleda ovako, onda zaista možemo biti ponosni na tu ženu. Ovo je zaista nekakav pariški chic'', kaže.



Ellu Dvornik najčešće gledamo u opuštenom kućnom izdanju, no kad se sredi, izgleda kao s naslovnica modnih časopisa.



''Ne robuje ona modi, trendu, uopće... Dapače, ona je do te mjere opuštena, po mom ukusu ponekad možda malo i preopuštena, ali kad ima snimanja, bitna pojavljivanja u javnosti, ona itekako dobro funkcionira'', smatra Marko.



Supruga nogometaša Izta Hajrovića, Leyla, kao fashion blogerica, dobro zna što je in.



''Jako sam uzbuđen kad ovo vidim! Ovo je zaista sjajno. Izuzetno moderno i skupo! Nekada i uglavnom je manje više. I to manje zaista može izgledati itekako skupo. A pritom, moram vam reći, ta žena je toliko draga, ja kad je sretnem u restoranu... Jednostavno žena ima tako predivnu energiju, da sad ovo što nosi, taj njezin stil - to je to'', zaključio je.

