Ples. Ples. Ples. Zbog njega je proputovao svijet, okitio se stotinama medalja te mu je ova umjetnost postala svojevrstan životni moto. Marko Ciboci nakon angažmana u "Plesu sa zvijezdama" ima još jedan veliki plesni projekt. Više o njemu ispričao je Jeleni Prpoš te otkrio koja je bila njegova prva plesna uloga.

I kada nije na plesnom podiju ili uz njega, Marko Ciboci razmišlja o plesu. Jer on ga čini ispunjenim, smislenim i najbolji je način kako se može izraziti. A tu ljubav pretače i organizacijom jednog od pet najvećih plesnih festivala svijeta "The Pearl of Dubrovnik".



"Ples znači kreativnost, odlazak u neki drugi svijet koji nije prisutan, ples znači radost, biti svoj. Moram reći da ja nikad nisam radio jer kad radite ono što volite, cijeli život ste na godišnjem", priznaje Marko.



Pripreme za ovaj plesni spektakl počele su godinu dana unaprijed. Zahtjevan je to posao, ali i dokaz koliko je ovom zaljubljeniku u ples stalo da okupi velika imena ove umjetnosti. Upravo zbog njih festival će u 2023. dobiti predznak Superstar.



"Najveća imena ovog stila su sve svjetski prvaci", najavio je.



A prije nego što je i on postao poznato ime te se okitio brojnim medaljama i nagradama, postao plesni sudac, koreograf Marko je na svoj put krenuo iz zagrebačke Dubrave. Točnije, iz tamošnjeg vrtića.



"Glumio sam drvo koje se nije micalo. Jako zahtjevno! Ja sam kao dijete bio u puno sportova, moj brat je plesao, ja sam probao i ostao", otkrio je Marko.



Ples mu je pružio priliku zaviriti u sve kutke svijeta, no Zagrebu se uvijek rado vraća.



"Zato što je kava najjeftinija! Zagreb volim zato što su mi tu tata i mama, sve bliske osobe", kaže Marko.



Njihovu potporu uživa od samih plesnih početaka. Na njih gleda s osmijehom, a iako je već 7 godina u službenoj mirovini od različitih natjecanja, sjećanja su itekako živa. Danas pleše tek revijalno. A tako je bilo i u showu "Ples sa zvijezdama".



"U prvom redu pomalo zastrašujuće opet u cipele s petom, ali kad uđete u ritam, zaboravite na sve to i radite ono što ste vi. Meni je jako drago što sam bio dio plesnog showa u Hrvatskoj. Radim po svuda van granica i ono što me fascinira je što su svi sudionici imali pozitivnu energiju i trudili su se od početka do kraja", zaključio je.

Uz ovog plesnog virtuoza, kao člana žirija, često je stajao predznak ''najstroži'', ali nije nedostajalo ni komplimenata na njegovu vanjštinu.



"Moram priznati da mi je to malo čudno. Ja za sebe nema nekakav pozitivan dojam. Ali ako se netkom svidi to što vidi, što mogu reći", skroman je Marko.



U plesu nikako nije važna samo fizička podudarnost s partnericom, već i mentalna. U svojoj karijeri Marko ih je imao sedam. A njegovih 196 centimetara svojedobno ga je činilo najvišim plesačem na svijetu.



"Zato se nisam ni trudio naći neku koja je fizički kompatibilna, što su bile niže, bile su bolje", otkrio je.



Uz ples, danas ga pokreće činjenica da na svaki dan gleda kao na priliku da učini ili nauči nešto novo. A to novo svakako je i festival plesa, zbog kojeg će se još jednom čuti diljem svijeta za Lijepu Našu.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Holivudska ljepotica ove godine slavi 60. rođendan, a u bikiniju izgleda bolje nego upola mlađe žene! +27

Pamtimo je kao omiljenu Mariju iz hit-serije, ali danas je malo tko prepoznaje na prvi pogled, evo koliko se promijenila! +5