''Kad jednom ostaneš sama'' - nova je pjesma Klape Sv. Juraj HRM-a. Dugoočekivani singl već je na prvo slušanje osvojio srca publike. Zašto je ovo bila za klapu jedna od izazovnijih pjesama, što im znači blagdan Svih Svetih te kojeg se kolege i prijatelja u ovo doba godine posebno sjete, otkrivaju za In magazin!

Ljubavna balada napokon je ugledala svjetlo dana. Od najave singla do njegove realizacije prošlo je nekoliko mjeseci, no iz Klape "Sveti Juraj" HRM-a ističu kako je tako i trebalo biti jer su ovom pjesmom uvelike izašli iz svoje komfor zone.



"Vjerujemo da imamo jednu prekrasnu pjesmu, jednu prekrasnu rekao bi ljubavnu pop baladu u klapskom izričaju - moderno napravljenu. Ono što nas veseli ljudi na prvo slušanje iznimno dobro reagiraju i svi pitaju - Pa od kad je ova pjesma? Čuvali ste je sve do sada? Svaka čast! - Zapravo smo se vodili nekakvom logikom da napravimo nešto drugačije - drugačija pisma i drugačiji spot", priča Marko Bralić.

Zaista nešto novo od njih, ovom pjesmom su pomaknuli svoje granice i kažu, mlađa je publika to odmah prepoznala.



"Ja vjerujem da smo pokazali da možemo i drugačije i da to naše drugačije da može biti jako uspješno i kvalitetno. Vidjet ćemo što će nam vrime donit, u pitanju je ako dođemo do dobre pisme i nečeg kvalitetnog - zašto ne", kaže Marko.



Upravo u tjednu kada se najviše prisjećamo svojih najmilijih koji, nažalost, više nisu s nama, Marko nas je doveo na jedno posebno mjesto koje njemu mnogo znači.



"Mi se nalazimo na spomen obilježju hrvatskih branitelja na Malačkoj. Na spomen obilježju su imena 58 poginulih pripadnika hrv vojske koji su živjeli na području Kaštela i Kaštelanske zagore. Kad je u pitanju blagdan Svi Svetih mi zapravo tog dana obilježavamo sve svete na nebu. Sve one dobre ljude koji su živjeli u našim životima i koji su sigurno na nebu kod Boga jer su to zaslužili svojom dobrotom i požrtvovnošću, a sasvim sigurno takvi su i hrv branitelji", priča Marko.



A na blagdan Svih Svetih u različitim dijelovima Lijepe naše - postojali su i različiti običaji. U Dalmaciji je, među ostalim, jedan vezan i uz malene okrugle slastice.



"Darivanje Bobića, to su muškarci, odnosno momci su poklanjali curama, na neki način su im se udvarali. Postojala je izreka - Oli smokvu, oli bobić na dobro vam doša prvi Božić! - jer su zapravo Svi Svete u narodu stari ljudi zvali prvi Božić", kaže Marko.



Ovo vrijeme u godine posebno je emotivno i za sve one koji su voljeli i poštovali lik prerano preminulog pjevača Vinka Coce. Ove godine obilježili smo osmu godišnjicu otkad nas je napustio.



"Već 8 godina, iako mi to možda i ne doživljavamo jer Vinko je u svojim pjesmama stalno prisutan u našim životima. Međutim kad dođe ova godišnjica, kad odemo na njegov grob, na misu zadušnicu. Kad se susretnemo i sa suprugom Janjom, zaista bude vrlo emotivno i teško. Dao nam je puno, zadužio nas je puno, a nekako ljudski je - mogao je još, i šteta da nije još sa nama"



No Vinko će zauvijek živjeti kroz sve pjesme koje nam je poklonio. A i klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice mogla bi nas već za mjesec dana iznenaditi novim singlom za koji obećavaju da će nas vinuti u nebeske visine. (suradnja s oružanim snagama ali to treba ostati iznenađenje)



