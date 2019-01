Dvadesetsedmogodišnji istrijan Marko Braić dobro je poznat ljubiteljima serije ''Na granici'' gdje tumači lik Luke Penave. Mladom je glumcu ova uloga donjela i nominaciju za nagradu ''Novo lice godine''. Marko nam je otkrio zašto redatelji uvijek traže da na kazališnim daskama bude gol ali i to da ga s kolegicom iz serije, glumicom Nadijom Cvitanović veže mnogo više od glume. Detalje je povjerio našem Davoru Gariću.

Krimi, ljubavne i ostale dogodovštine iz malog ličkog sela Lokvica vraćaju se na TV ekrane. S njima i Luka Penava, lik kojem je dušu udahnuo Istrijan Marko Braić.



''Uglavnom, Luka je i dalje nestašan, doduše neki poslovi su ga malo uozbiljili. Čak i ova avantura s Gabi ga je usrećila na neki drugi način'', priča nam Luka.



Otkada je njegovo lice na televizorima u domovima širom Lijepe naše, komentari i dobacivanja gledatelja na ilcii, svakodnevna su mu pojava.



''Da, zanimljivo koliko su se uživjeli. Ja sam s biciklom na semaforu pa mi kao ''Šta si ono uradio!? Čuvaj se, sad će te Tomo!'' ...Ili nešto, hahaha...'', otkriva nam.



Pitamo se kakve reakcije dobije nakon seksi scena u kojima je bez odjeće!? Kaže, na kazališnim daskama redatelji ga često u najmanju ruku razgolite.



''Pa u svakoj predstavi do sad sam bio gol takoda očito mogu...hahahaha...'', šali se.



Sve to u svrhu umjetnosti, naravno. E pa drage dame, ako još niste, vrijeme je da bookirate kartu za neku Markovu predstavu.



''Ne razmišljam iskreno o tome. Vjerujem da se ljudi šokiraju više iz nekog tog tabua ''Da li ja smijem sad njega pogledat?''. Više iz te neke nelagode, a ne iz osuđivanja. Što je i meni kao glumcu zanimljivo da ih ja nekako svojom igrom odvučem od tog da razmišljaju o mom alatu nego da gledaju scenu i o tome što se meni dešava u glavi'', kaže.



Simpatični glumac uz glumu i kiparstvo ima još jednu umjetničku strast - fotografiju.



''To ja radim za sebe, postam na Instagramu, ljudi koje to zanima poprate, lajkaju ili nekad poklonim za rođendan, godišnjicu braka ili nešto tako. Pa to je originalan poklon'', objašnjava.

Marko je već nakon prve televizijske uloge šarmirao publiku i struku pa je dobio i nominaciju u kategoriji ''Novo lice godine'', nagradu Večernjeg lista u kojem se po kategorijama biraju najpopularnije osobe iz svijeta medija, glazbe i produkcije.



''Pogotovo kada su ovako nagrade za koje glasa publika. To ti je kao neki način odgovor da si na dobrom putu i da dobro radiš svoj posao'', smatra.

U istoj je kategoriji nominirana i njegova kolegica i prijateljica Nadia s kojom glumi u seriji ''Na granici''.



A za sve dame kojima je Marko zapeo za oko, evo jedne važne informacije. Osvojit ćete ga najlakše preko kreveta ali doslovce! Spavanje je njegova najdraža aktivnost.



''Ležim u krevetu i samo hoću spavat. Ja obožavam spavatii', priznaje nam.



Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

