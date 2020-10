Posljednje izdanje showa ˝Tvoje lice zvuči poznato˝ poput vremepolova nas je provelo kroz spektakularne Eurosong nastupe. Marko Braić dobio je priliku zabilježiti svoju prvu pobjedu kao zanosna Eleni. Kako se snašao u cipelama zanosne ciparske pjevačice i zašto ga je nakon nastupa ukočio vrat, povjerio je našoj Sanji Kuzmanović.

Vremeplovno Eurosong izdanje showa "Tvoje lice zvuči poznato" hrabro je otvorio Marko Braić.

"Znaš ono kad vidiš neki performans i vidiš da je zahtjevno, da je izazovno i to je performans koji možeš napravit ili dobro ili nikako", objasnio nam je Marko.

I upravo je ovim performansom upisao svoju prvu pobjedu.

"Rekoh pa hajde, neće valjda, ako ovdje sad ne dobijem, mislim ono, kad ću, jedino mi je to bilo. Nije bilo ˝moram, moram˝ nego, znaš ono, nekako mislim da bi bilo u redu", rekao je Marko.

Sebe naziva hardcore perfekcionistom, pa čak ni sitne i neprimjetne pogreške na nastupu nisu dolazile u obzir, no unatoč tome morao ga je ponavljati.

"Ponovio sam ga tri puta jer je prvi put plesačici pala kosa, drugi put nije radio wall, onaj ekran, a vidjeli ste kakav je performans, i onda treći put. Zanimljivo je, ja sam htio postići to i drago mi je da jesam jer su mi svi poslije prišli i rekli da ne mogu vjerovati da sam sva tri puta bio isti", otkrio nam je Marko.

Najviše je učio gledajući druge.

"Uglavnom nekako učiš gledajući druge, ja sam tako najviše naučio, uzeo sam od nekih kolega kod kojih mi se svidjelo nešto što ja naprimjer nemam ili nisam imao tad. I onda nekako sam ih pratio na probama i kao wow, ovo mi se sviđa", objašnjava Marko.

A dan nakon nastupa probudio se, kaže, s upalom mišića.

"Možete stvarno pitati Marinu i Lanu koje su plesale sa mnom kad je bila pobjednička pjesma, one su plesale iza i sutradan su me zvale i ja si cijeli dan mislim od čega mene boli glava i vrat i onda se sjetim da sam pet puta zamahnuo glavom", prisjetio se glumac.

No zato bi ga danas znao ponoviti i da ga netko probudi usred noći.

"Imao sam strašne upale vratnih mišića. Evo, ovako ti ide, cap tu, sjedneš na kukove, ova noga ništa ne radi. Sjedim na kuku, život je lijep, a s kosom ideš bam bam bam. Znaš koje su to bile upale, meni je sve ovo bilo upaljeno, vrat. Ja inače aktivno vježbam ali ne mahanje glavom, haha. Sigurno nisam mislio da će mi najteže biti mahati kosom ili kukovima nisam uopće ni znao da postoji taj proces stavljanja težine na kukove. Sjedni na kuk, pa ovo, pa ono. Mislio sam da ću imati problem s učenjem koreografije da zapamtim pokrete kad što ide, dok mi je to na kraju bilo najlakše. Teže mi je bilo baš to, napraviti tu njezinu karakteristiku s kukom i to s kosom što je neki highlight tog performansa", zaključio je Marko.

Oko toga komu će Nova TV donirati novac, nije dvojio ni sekunde.

"Izabrao sam udrugu Prevencija koja se bavi prevencijom socijalno patološkog ponapšanja kod mladih. Mislim da su mentalni bolesnici jako zapostavljeni generalno jer se veže ta neka stigma ili postoji neki tabu za takve bolesti", objasnio je.

Iako ističe kako je uživao glumeći Dinu Dvornika, s Outkastom se najviše osjećao kao u vlastitoj koži.

"Tu sam se nekako probudio, nadam se da se ne sjećate prve dvije emsije, haha. Druga me zapravo ošamarila i onda sam se tu morao na neki način probuditi, na svu sreću, to je bio Outkast koji mi je tako sjeo i tako me lijepo motivirao i gurnuo ka naprijed. A s prve dvije transformacije dogodilo se to da sam prvi put u životu uzeo mikrofon i stao na scenu i pjevao pred drugima, s matricom i tako dalje. Znaš ono, trebalo je neko vrijeme da skužim s čime se bavim i s čim imam posla i onda kad sam skužio i kad sam se ufurao i kad sam se počeo zabavljati, onda je sve nekako profunkcioniralo", zaključio je Marko.

