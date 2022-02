''Čudo iz Prozora'' tako su rekli za 12-godišnjeg Marka Bošnjaka, podrijetlom iz tog grada u Bosni i Hercegovini, kada je 2016. pobijedio na jednom regionalnom glazbenom TV showu u Srbiji. Danas ima 18 godina i živi u Zagrebu, a ovih je dana u užurbanim pripremama za ovogodišnju Doru. Kaže da ima pjesmu koja bi zablistala i na Eurosongu, a kako zvuči, otkrio je Davoru Gariću.

"Moli za nas'' naziv je pjesme s kojom će se predstaviti najmlađi sudionik ovogodišnje Dore, Marko Bošnjak.



"Meni je samo bitno da ja tu neku svoju poruku i emociju prenesem i bez obzira što se na Eurosongu događa, to bude cijela jedna zavrzlama i cijeli jedan ludi show. Opet neki segment ludog showa može biti i ta moja smirenost i dramatičnost istovremeno, tako da ''Moli za nas'' je pjesma koja je materijal za Eurosong i koja može lijepo proći na Eurosongu ako se sve lijepo posloži", zaključio je Marko.



Iako će se za odlazak na Eurosong u Italiju boriti s dobro poznatim imenima domaće glazbene scene, straha nema.



"Bez obzira na sva velika i zvučna imena koja se na Dori nalaze, ja mislim da sam ja najveća konkurencija sam sebi i to ne kažem u nekom prepotentnom smislu nego mislim da je moje otić tamo i odradit najbolje što mogu i onda ishod kakav bude, ja na to ne mogu utjecat. Tako da, ne bojim se nikog pretjerano, osim samog sebe", priznao je iskreno.

Glazbu i tekst Markove pjesme potpisuje jedan od najpoželjnijih hrvatskih glazbenika Vlaho Arbulić, uz koproducenta Mihovila Šoštarića. Markov vokal, sve će očarati, kaže Vlaho.



"Apsolutno, apsolutno, mislim da je to nešto s čim je on rođen, što je njegov veliki dar. Njegova velika odgovornost i opterećenje i to nosi milijun nekakvih teških stvari sa sobom, to je sve nešto s čime se on mora nositi, ali opet kažem, to sve proizvodi i dobre stvari i tu neku bol, al na kraju se sve pretvori u zlato kad pjeva. On zna s time živjeti, on to zna iznijeti, to je on. Nemam stvarno što drugo reći osim da ga slušamo i divimo mu se", zaključio je Vlaho.



Marka se mnogi sjećaju i kao pobjednika regionalnog glazbenog TV show u Srbiji, gdje je 2016. i pobijedio.

"Bio sam klinjo od 12 godina, tako da sam mogao baš racionalizirati sebi u glavi baš i ne, ali evo danas kad imam 18, malo mi je jasnije koliko je to velika stvar u tom trenutku bila", izjavio je Marko.



Iako je pjevao još u pelenama, njegov glazbeni potencijal otkriven je sasvim slučajno, kada se pridružio crkvenom zboru.



"Pa je tamo časna sestra ni manje ni više otkrila da ja znam pjevat. I bilo je ''ti moraš ići na festivale, ti se moraš natjecati, to ti je dar od Boga i idi''. Tako je sve započelo i ona je glavni krivac za sve danas", otkrio je Marko.

Životni ga je put iz Bosne i Hercegovine doveo u Zagreb. Maturant je Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.



"Vidio sam nekako svoju budućnost u Zagrebu zato što sam znao da me čeka puno više prilika i po pitanju glazbe i obrazovanja, našao sam tu i školu koja me zanima", pojasnio je.

A što si je zacrtao za budućnost?



"Meni je cilj bez obzira na ishod Dore i svega nastavit objavljivat svoju glazbu, objavit svoj album, da jednostavno radim ono što volim, a to je glazba pa šta god mi spontano u tom trenutku dođe. Nemam neke prevelike planove, cijeli svijet je moj plan, ali vidjet ćemo koliko ću imati mogućnosti za to i kako će to sve proći", zaključio je.

Ne sumnjamo da će Marko svojim moćnim vokalom ostaviti snažan dojam.