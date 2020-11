U to da se trud i upornost na kraju ipak isplate sinoć se uvjerio Mario Valentić. Nakon brojnih transformacija Mario je napokon je dočekao i onu pobjedničku. Pobjedu mu je osigurala pjesma ''Ya Mustafa'', u kojoj jedva da je razumio nekoliko riječi. Je li baš zbog toga negdje malo kiksao, kako je naučio tekst te jesu li mu u transformacijama veći neprijatelj bili brkovi ili štikle, pogledajte u našem videu.

Na krilima egipatskog melosa, Mario Valentić poletio je prvi put ravno na vrh ljestvice.

"Pa, ugodno sam se iznenadio, obično te neke pjesme koje su mi teške i nepoznate i koje mislim kako ću, na kraju ispadne jako dobar nastup. Ovaj put stvarno se okrunilo i pobjedom, što mi je, naravno, drago", rekao je fitness i kondicijski trener.

No kad ga je gljiva počastila ovom transformacijom, Mariju nije baš mnogo toga bilo jasno.

"Tko je ovo, što je ovo? Fora kostim, al' niti znam pjesmu, niti znam izvođača", rekao je Mario. Otkrio je kako mu je išlo učenje pjesme na nepoznatom jeziku.

"Imam tu neku metodu, na YouTubeu usporavam i onda baš vadim po zvuku točno što su izgovorili jer mi zapravo tekst koji smo dobili ništa ne znači", rekao je.

Priznao je da će nova znanja i vještine iskoristiti u budućnosti. "Sigurno, kad bude neka fešta, dečki, znate li 'Ya Mustaphu' i idemo!" istaknuo je Valentić.

Dosad je, pohvalio nam se, pjevao jedino na feštama, pa mu je glazbeni broj s koreografijom bio dvostruki izazov. Dobra je stvar što nitko nije znao kad bi pogriješio.

"To su govorili kad imaš tako neke strane pjesme koje ljudi ne znaju riječi, možeš, ali ja ne znam kako to izvesti. Okej, možeš zamuljati nešto, je li. Ne možeš zamuljati na Doris Dragović, što mi se dogodilo, pa sam se opet izvukao, možda su rijetki skužili. Malo mi je bilo žao jer tu pjesmu znam, baš je volim i onda kiksam. Nisam poslije nigdje kiksao, sve sam pjevao bez greške. Bez greške u smislu riječi, sad intonativno i tako, to je dio šarma mojih izvedbi", ispričao je Mario.

No u stavljanju protetike ne vidi pak ništa šarmantno. "Znaš, nije bolno, ali ima tako neka nelagoda kad ti ujutro lijepe taj alkohol i ljepilo, to mi je i inače bio najizazovniji dio za svaku masku.

Zapravo cijeli dan traje ta cijela priča, zahtijeva strpljivost jer čekaš na red, pa odradiš jednu fazu, prvu fazu, drugu fazu tog šminkanja, pa onda čekaš neku drugu. I ti brkovi znaju biti isto onako... kad moraš jesti s tim brkovima, nije baš nešto interesantno", rekao je.

Otkrio je jesu li mu bili gori brkovi ili štikle. "Brkovi. Brkovi su mi nekako bili gori. Doduše, nisam štikle puno puta imao", istaknuo je.

Ipak, ovo iskustvo naučilo ga je cijeniti ženski trud koji muškarci inače često uzimaju zdravo za gotovo.

"Pa, ja to cijenim i otprije, znam da nije lako biti žena. Dvaput su me brijali, nisu depilirali, nego su brijali, pa sam iskusio kako je to imati glatke noge. Našminkati se... Puno više treba angažmana i vremena. Mi samo malo dezića, čiste gaće, potkošulja, malo gela u kosu, ako još imaš kose i to je to", zaključio je Mario.

