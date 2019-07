Fitness trener, glumac, avanturist te otac dvojice sinova, Mario Valentić oplivao je maleni srcoliki otočić Galešnjak. Zašto se odlučio na ovaj pothvat, je li u ulozi roditelja strog kao i kada je sport u pitanju te vraća li se ponovno glumačkim vodama, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

Sportske avanture Mariju Valentiću oduvijek su bile najveći izazov. Posljednji u nizu koji je svladao je otok Galešnjak. Otočić srcolikog oblika je oplivao i na taj način poslao poruku širenja ljubavi:

"Brojne su ljubavi, a jedna od najvećih je ona prema domovini. Petar Preradović je rekao da se domovina štuje i voli, sad ja to parafaraziram, hodanjem - upoznavanjem svoje domovine. Osim što volim puno hodati po planinama odlučio sam malo i zaplivati", rekao nam je.

Unatoč kiši koja je počela padati, Mario nije ni pomislio odustati.



"Mislim da za otvorenje te neke plivačke sezone sam izabrao jedan od posebnih, jedan od ljepših otočića, otok ljubavi koji ćemo oplivati. I cilj nam je zapravo na gps-u ocrtat taj trag koji će biti oblik srca i na taj način poslati vibracije ljubavi svima onima koji to budu gledali i svima u svemir", kaže.



Ovim pothvatom Mario je želio poslati i podršku svojem prijatelju Ribafishu koji je odlučio obići 50 hrvatskih otoka u spomen na sina Roka.



"Ovo je na neki način i podrška njegovom projektu Roko otok Ribafish, samo rokaj i plivaj želim ti dobru propulziju i želim da mu projekt lijepo uspije", poručio mu je.



Bivšem Misteru turizma u cilju je promocija Hrvatske i njezinih ljepota. Plivanja u moru nije se bojao ni usprkos medijskim objavama o pojavi morskih pasa:

"Hvala što mi to sad kažeš prije plivanja, a gle sve je u glavi, nekad znam plivati i kad plivaš vidiš nešto plavo i onda mi dođe ta misao u glavu - par trenutaka se moram boriti i vračati po dah ali ne bojim se. Neće grom u koprive", smatra.



Svoju ljubav prema putovanjima, ali i upoznavanju divljine prenio je i na sinove 10 godišnjeg sina Niku i jednogodišnjeg sinčića Nooma.



"Veći je stvarno pustolovac i on mi je onako već pravi kompanjon. Baš smo prošli vikend brijali po Rabu, kajak, šator, voli planinu. A ovaj manji je - uhodavam ga, voli, vidim da pokazuje ljubav prema prirodi sad evo za dva tjedna planiramo po prvi put da prespava u šatoru - bit će zanimljivo", siguran je Mario.

Kao i u svakom odnosu Mariju je bitno ostvariti prvenstveno prijateljski odnos, sa sinovima, začinjen obostranim poštovanjem. Odgaja ih da vole sport, no to mu nije ključno. Veliki dio života Mariju je obilježila i gluma, nedavno ste ga mogli gledati u popularnoj seriji Nove TV, ''Na granici'':



"To me jako veseli i onako to je u meni, pa kad je već u meni zašto to ne pružiti ili izbaciti iz sebe vani kroz neke glumačke angažmane….“, pita se.



1. 770 metara oko srcolikog otoka Mario je oplivao u nešto manje od 40 minuta. Još jedan izazov je svladan. Tko zna kakva iznenađenja već ima u pripremi.

