Grupa Vigor ima ljetni hit kojim su odlučili predstaviti svog novog člana koji im se pridružio nakon što ih je prije osam mjeseci zbog korone prerano napustio njihov basist Žarko Marinović. Kakav je ljubavni status pjevača Maria Rotha, tko se zbog njega htio baciti s mosta, ali i kako se snašao kad je na koncertu pao s bine, otkrio je Anji Beneti za In magazin.

Novi singl grupe Vigor "Bez tebe ludim" sigurno će vas zaluditi. Zarazni plesni ritam, vesele note i vrući videospot sa sexy plesačicama - garancija su za sigurni ljetni hit.

''Došlo je vrijeme kad su ljudi željni nečeg lijepog, nečeg pozitivnog i nečeg veselog. S obzirom da život oko nas nije takav onda smo mi odlučili barem u pjesmi obojati taj glazbeni svijet jednim lijepim veselim notama, ritmovima'', govori Mario Roth.

"Bez tebe ludim" - prva je pjesma koju je Vigor snimio bez legendarnog basista Žarka Marinovića, a koji ih je zbog posljedica korone napustio prije osam mjeseci.

''Mi smo prva četiri mjeseca jedva radili koncerte, s jednom knedlom u grlu i to je zaista bilo mučno, zato što kad netko s tobom dijeli binu 22 godine, i onda odjednom tog čovjeka više nema, u vrlo mladim godinama, ne može ti biti svejdno jer on je naš prijatelj prije svega. Ti kad izgubiš prijatelja, to je strašan osjećaj'', govori Mario.

Da život piše nevjerojatne priče, dokaz je i dolazak novog basista Vinka Kovačevića.

''On je iz Požege, i ono što je zanimljivost u cijeloj priči kod Vinka je ta sto sam se ja družio s njegovim najstarijim bratom. Vinko je kad sam se ja počeo družiti s njegovim bratom išao možda u peti, šesti razred osnovne, i da mi je netko rekao tada da će taj mali klinac jedan dan biti član grupe Vigor zaista, vidi kako život piše neke totalno čudne priče, čudne ali dobre'', govori Mario.

Mnoge dobre, ali i uzbudljive priče, sigurno će biti ispisane i ovog ljeta. More, plaža, vrele ljetne noći - idealni su za rađanje novih ljubavi.

''Ako me misliš pitati kakva je situacija na mom ljubavnom planu, evo ti odgovora: ti si sama, ja sam sam, a evo i zašto. Bio sam svjedok raspada brakova, raspada veza i shvatio sam Bože, kako je meni , meni je sjajno u životu, nemam tih briga, od nikog se ne rastavljam, od nikoga ne bježim, tako da, još uvijek sam sam i mogu ti reći mašala'', iskren je Mario.

I da hoće, Mario ovog ljeta neće imati previše vremena razmišljati o ljubavi. Provest će ga radno jer je koncertni raspored grupe Vigor dupkom pun. Već je stigao i poziv iz daleke Australije.

''Još nije ništa konkretno dogovoreno, ali dobili smo poziv za našu treću turneju po Australiji koja bi se ako to bude tako, trebala dogoditi sljedeće godine u veljači. ", govori.

A upravo sljedeće godine Vigor će ugasiti deset svjećica na svojoj rođendanskoj torti. I nakon deset godina, Marija obožavateljice i dalje prate u stopu. Obasipaju ga poklonima koje on brižno čuva. No uz pregršt pozitivnih, ipak je doživio i neka neugodna iskustva.

''Imao sam jednu situaciju gdje je meni jedna žena napisala poruku, poprilično je bila dugačka gdje je ona meni rekla da me moli da dođem u Maribor na Dravski most, mislim da je Dravski most u pitanju, u četvrtak u osam sati, ako ja ne dođem da će se ona baciti s mosta. Nakon dva tjedna smo imalo koncert u Mariboru, ona je bila u prvom redu, znači nije se bacila ...", priča Mario.

Nemoguće je nabrojiti sve anegdote s koncerata koje Mariju i danas izmame osmijeh na lice.

Show u velikom stilu Vigor najavljuje i krajem ljeta.

"Početkom devetog mjeseca, radimo jedan vrući duet s jednom lijepom damom. Lijepa dama i zvijezda, jedna velika zvijezda na području cijele regije. Drago nam je zato što je ona htjela, to je bila njezina ideja i ona je nas kontaktirala i kad dobije tu jednu potvrdu s obzirom da se radi o imenu koje je preko 40 godina na estradi , to je samo potvrda da radiš dobru stvar i da vrijediš'', zaključio je Mario.

