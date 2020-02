"Sve što imam" naslov je pjesme koju ste, vjerujemo, čuli u seriji ''Drugo ime ljubavi''. Uzbudljive zaplete likova prate emotivna glazba i riječi proizašle iz pera supružnika Huljić. A sve je opjevao Mario Roth i grupa Vigor. Mario nam je otkrio je li emotivac i što se kuha u njegovoj ljubavnoj kuhinji.

Emotivni stihovi druge pjesme popularne serije ''Drugo ime ljubavi'' u samo tjedan dana osvojili su publiku. I ovog puta snage su udružili grupa Vigor te bračni par Huljić.

"Moram biti iskren, meni kao izvođaču, performeru i interpretu vrlo je bitno da osjetim ili ne osjetim pjesmu. Na svu moju sreću, gospodin Tonči Huljić napravio je maestralnu glazbu, tako moćno, tako snažno, a opet u drugu ruku tako nježno. Vjekoslava Huljić to je, naravno, začinila svojim prekrasnim stihovima i ja sam jako sretan što su me i ovoga puta pogodili u sridu", ispričao je pjevač grupe Vigor Mario Roth.

Emocije opjevane u pjesmi on itekako osjeća. "Meni je drago što sam takav jer da nisam takav, mislim da ne bih mogao otpjevati pjesme na taj način i mislim da emocije nisu samo za žene. Emocije su za nas sve, zato ih mi muškarci imamo. Nisam jedan od onih koji se stidi pokazati svoju emociju u trenutku kad se to treba pokazati", rekao je.

S ostalim članovima benda uživa u slavi na zasluženom mjestu pod glazbenim zvjezdanim nebom, a svoju popularnost potvrdili su i na turneji Australijom, s koje su se vratili prije nekoliko dana. "Obuzelo me silno uzbuđenje. Tko nije bio u Australiji, taj ne zna o čemu ja govorim. Onaj tko ima mogućnost i priliku posjetiti Australiju i neke gradove, mislim da dijele isto mišljenje kao ja. Što se tiče publike u Australiji, to je jedan poseban dar, nama pjevačima, zato što tek sada shvatiš da glazba koju ti radiš i glazba koju stvaraš izlazi iz okvira Lijepe Naše", objasnio je pjevač.

Dobru atmosferu nisu mogle pokvariti ni visoke temperature. "Pakleno, bilo je vruće, bilo je prelijepo. U Sydneyju je bilo na sam dan koncerta u subotu 47 stupnjeva. Ne moram ti ni opisati kakva je to paklena vrućina i to su vrućine na koje mi nismo navikli. Zaista sam mislio da je to moj kraj", rekao je glazbenik.

Mario, kao velik zaljubljenik u putovanja, za ovu se godinu, koja će grupi Vigor biti poprilično radna, pripremao u dalekom Brazilu. Ovo mu nije bio prvi posjet toj zemlji koja ga je fascinirala još kao dječaka.

"Brazil me osvojio prvenstveno ljudima koji žive tamo. To su vječito vedra i nasmijana lica, bez obzira na to što je ekonomska situacija u Brazilu najgora u posljednjih 30 godina. Ljudi nisu izgubili taj osjećaj za nešto lijepo", ispričao je.

Najviše ga se dojmila tamošnja hrana, posebice voće, za koje kaže da je arija za nepce. "Kada probaš bananu, mango i kivi, papaju ili kokos u Brazilu i kada se vratiš u Hrvatsku i kada sve to isto jedeš u Hrvatskoj, onda zapravo shvatiš da mi tu ne jedemo ništa pravo i zdravo", rekao je.

S kim putuje, Mario ne otkriva, no priznaje da se nešto kuha u ljubavnoj kuhinji. "Znaš kako, svaki odnos, ljudski, bilo prijateljski, bilo ljubavni, samo opušteno. Treba biti opušten, ne treba ništa forsirati, uvijek govorim da se ljubav ne traži", zaključio je pjevač.

Uzbudljivi zapleti očekuju pak likove serije "Drugo ime ljubavi". Čijoj je ljubavi došao kraj, čije se tajne otkrivaju te kako se Tamara nosi s trudnoćom, ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka u seriji "Drugo ime ljubavi" na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.