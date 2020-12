Na Farmu su se ovih dana vratili bivši Farmeri, no jedan od njih posljednji je put Farmom kročio prije punih jedanaest godina. Bivši pobjednik Mario Mlinarić, nakon više od desetljeća, vratio se na staru Farmu u novom ruhu, no ovoga puta u nešto drugačijoj ulozi. Što se u međuvremenu promijenilo, ali i kako se snašao u ulozi voditelja na novoj moderniziranoj Farmi, pogledajte u videu In magazina.

Posljednjim dvobojima do velikog finala Farmere će voditi kondicijski trener i magistar kineziologije, ali i nekadašnji pobjednik – Mario Mlinarić.

"Prije 11 godina sam na 'Farmi' bio kao sudionik, ali i kao pobjednik, a sada sam ulogu voditelja prihvatio kao jednu vrstu izazova koji je zabavan, ali i zahtjevan zadatak. Morska 'Farma' je super, prvenstveno moderna je, za razliku kad sam ja bio na 'Farmi', mi stvarno nismo imali takve uvjete, mogu reći da su Farmeri na jednom lijepom godišnjem odmoru", ispričao je Mario.

Ipak, Farmeri se, s obzirom na zahtjevnost zadataka koje često padaju, i ne osjećaju baš kao da su na godišnjem odmoru, pa su česte i tenzije među kandidatima.

"S obzirom da je 'Farma' reality show, naravno da uvijek postoje neke tenzije i uvijek postoji neki, neću reći rat, ali imamo sustav takmičenja gdje tražimo jednog pobjednika i mislim da moraš biti prirodan, jedinstven, unikatan i iskren prije svega i da će najbolji pobijediti", pojasnio je Mario.

No, čini se kako je, uz sve Farmere, na Marija najveći dojam ipak ostavio osebujni mentor Jure.

"Najviše me se dojmila, kao prvo lokacija, a kao drugo mentor Jure koji je stvarno svim svojim srcem želio svoje znanje prenijeti na sve kandidate da zapravo okuse što znači život na Farmi. Jure je odličan, točno zna što treba, mislim da im je dao sve smjernice, a sada je od osobe do osobe kako će to iskoristiti. Znači, morate dati sve od sebe i ne kriviti nikoga drugoga nego vjerovati u sebe", rekao je kondicijski trener.

Iako je s posljednje 'Farme' na kojoj je sudjelovao izašao kao pobjednik, Mario ne zna bi li u pretrpanom rasporedu našao vremena za još jednu farmersku avanturu.

"Auuu, da li bih ponovno ušao na Farmu? Teško pitanje. U međuvremenu se mnogo toga desilo, zasnovao sam obitelj, postao sam otac i u potpunosti se posvetio svojoj profesiji, a to je da svim ljudima zdrav život zaista postane navika. Otvorio sam portal Trening.com na kojem se nalaze treninzi sa vlastitim tijelom, plan i program prehrane i još mnogo toga, zapravo, sve u svemu jedan savršen spoj zdravlja i pozitivne energije na jednom mjestu", ispričao je.

Možda je upravo to ono što je potrebno našim Farmerima u sve češćim duelima. A jučerašnji duel, u kojem su snage odmjerili Saša i Stipe, dao je finaliste ˝Farme More i Maslina˝.

Jure je počastio Farmere i zaželio im mnogo sreće u sve bližem finalu. A što nas u njemu očekuje, zna nekadašnji pobjednik.

"Pa kruna svakog takmičenja je finale. Borba najboljih, zapravo najbolji ljudi koji su ostali na Farmi dolaze u samo finale. Šta mogu očekivati? Neizvjesnost do samog kraja i neka najbolji pobijedi", naglasio je Mario.

