Farmom su zavladali šok i nevjerica. Ne samo da je Farmere oneraspoložilo to što su, nakon prvog dvoboja, ostali bez Marine Tomašević, već ih je, pri povratku na imanje, dočekalo neugodno iznenađenje. Nelagodu su unijeli novi Farmeri i vodstvo koje im je, sada već uigrana skupina, morala prepustiti.

Nakon prvog duela, Farmu je napustila Marina Tomašević Paljevac. Princeu, koji ju je izabrao, kaže, ništa ne zamjera.

"Prince kaže da je on imao neke voodoo, hulu hulu, svoje mantre, da je tri ženske osobe izvadio na papiriću van i sva tri puta kad je bacao izabrao je mene. Ja mu vjerujem jer je moja želja bila da je meni zaista već dosta, haha. Ja bih išla doma jer imam puno posla koji me čeka kod kuće. Naime, moja izložba se sprema i sad me čeka ostali dio posla gdje moji ljudi mene čekaju", objasnila je Marina.

U duelu je dala svoj maksimum, a suparnicu je pomno birala.

"Ima taj jedan inat, znate, u ljudima, Sanja ga ima, dosta je tvrda, svoja, zato sam je i izabrala. Naime, da je bio duel u znanju, znala sam da ona neće izabrati znanje, tu bi je sigurno pomela, jer ono što sam vidjela iz skripti, ja to sve već znam, tako da to nije problem. Ali znala sam da će izabrati na snagu i snalažljivost jer je ona tu doma, dakle, žena koja živi u kući i ima te radne akcije. Ja ih nemam, tako da sam znala da će ona pobijediti i to je to", priznala je Marina.

Farma je za nju bila jedno veliko životno iskustvo koje neće tako brzo zaboraviti.

"Udri brigu na veselje i pokaži ljudima, pokaži gledateljima što znači biti normalan, bez šminke, bez garderobe, bez filozofiranja, namještanja itd. Svi smo mi ljudi, svi smo mi dio ovog života, svi dišemo isti zrak, svi smo se rodili na ovom svijetu da budemo sretni, pa zato i budimo", zaključila je.

Iako se raduje povratku doma i svojoj životnoj rutini, ipak će joj nedostajati njezina obitelj Farmera.

"Sa svima sam kliknula, zaista sam se bojala u početku tko će ti ljudi biti, iz kojih branša, međutim svi su kreativni, svatko na svoj način. Vrlo zanimljivi ljudi, puni znanja, svatko u svom fahu. Pa, recimo, imamo Stipu koji je umjetnik iz Klisa, koji mi je pokazao par fora vezanih za slikanje akrilom, pa onda imamo Juku, to je onaj momak jak, ćelavi, rekao bi čovjek da jede malu djecu, međutim, on vam je čista beba, u duši , srcu i očima mu se to vidi. A ono gdje sam posebno klinknula, što mi je jako drago, to je Maja Bajamić, naša pjevačica mlada koja je izuzetno talentirana, izuzetno zanimljiva mlada žena kojoj ja predviđam sjajnu budućnost i sjajnu karijeru i znam da će ostati ovakva kakva je jer je prirodna i multitalentirana osoba", otkrila je svoje dojmove.

A upravo je Maja, bez sustezanja, prva iskazala svoje nezadovoljstvo u ne tako dalekoj budućnosti. Naime, Farmere su, pri povratku, bez ikakve prethodne najave dočekli novi kandidati.

"Osjećam se jako nelagodno što se tiče dolaska novih Farmera.Trenutno imam osjećaj nelagode i osjećaj da mi netko ulazi u osobni prostor", priznala je Maja Bajmić.

Čini se kako Majino mišljenje dijele i ostali Farmeri, svi iz istih ili sličnih razloga.

"Bojim se, ne znam, da novi Farmeri ne budu više cirkusanti nego Farmeri, toga me strah", dodao je Juka.

Sve je ovo teško palo Kristini Mandarini

"Uvijek sam nježna, krhka, možda sam nekad malo tiše osobine, sve me to malo ponijelo", priznala je Kristina.

No suze s njezina lica brzo su obrisali drugi Farmeri, na čelu s Tomislavom.

"Slušaj me, ne poznajemo se, ali mi smo svi tu za tebe, bez brige budi, dobro? Isplači se, izbaci to iz sebe, ali shvati da smo tu svi za tebe, dobro", poručili su joj Farmeri.

Hoće li se novi Farmeri uklopiti među stare te kako će ih oni prihvatiti, nikako ne propustite saznati već u večerašnjoj epizodi.

"Bit će dosta burno, tek sad počinje igra", zaključila je Zdenka.

