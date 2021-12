U showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' komičarka Marina Orsag pokazala je da zna pjevati, a sada je odlučila iznenaditi i kantautorskom pjesmom. Ta se ideja kuhala 11 godina, no u pandemiji je napokon zaživjela. Oživio je još jedan njezin projekt - Good influence movement, kojim želi influencere potaknuti na pozitivno društveno djelovanje. Kako je to zamislila te kako zvuči njezina pjesma, zna Dijana Kardum.

"Nijedna druga" tako je ime prve kantautorske pjesme stand-up komičarke Marine Orsag.



"Izdavanje pjesme, to što sam napisala sve to skupa nije potaknuto niti TLZP-om, niti toliko novom ljubavi, ništa od toga. To je nešto što se u mojoj glavi mota već 11 godina i konstantno mi neka 2-3 stiha i muzika i tekst ono ide kroz glavu. Međutim, nikada nisam imala vremena zbog Studija smijeha i svih obaveza, nikad nisam imala vremena konkretno sjest doma i završit", pojasnila je Marina.

Pandemija se pokazala kao vrijeme za to. A ovu veselu pjesmu prati rasplesani videopost.



"Nismo htjeli baš neki vašarski spot, ono svi skupa, svadba neka, nego ajde idemo nešto smislit. Pa su nam ti prstići neki došli u ideju. Ono zapravo je spot napravljen i smišljen i vrlo kratkom roku", otkrila je.



No priznaje da ovo ipak nije navještaj njezine glazbene karijere. Ali nikad se ne zna…

"Pa ima neka naznaka nove, ali to ćemo vidjeti da li ćemo ići u neku zafrkanciju ili se prijavljujemo na Doru sljedeće godine", izjavila je.

No nije pjesma jedino na čemu je radila u pandemiji. Zahvaljujući Marini iz Hrvatske, kreće prvi svjetski pokret pod imenom Good influence movement. Cilj mu je okupiti, educirati i certificirati influencere za odgovorno društveno djelovanje i pozitivan društveni utjecaj.



"Ima određenih influencera koji su me potaknuli na to, nisu sad dio projekta ali se nadam da će jednom biti, da ćemo ih moći educirati u tom dijelu koji su me baš trigerirali tu ideju. Neću ih sad imenovati, ali nekako mi je onda bilo onak, baš bi bilo super da postoji nekakva krovna organizacija koje će napraviti konferenciju gdje postoje razno razni stručnjaci iz etike, fact chekinga i hrpu te nekakve društvene i socijalne odgovornosti, psihologije i tog", zaključila je Marina.

Prve radionice održane su prije nekoliko dana, a nakon toga influenceri su potpisali i etički kodeks.



"Da jednog dana mi skupimo 100 tisuća influencera u svojoj floti, recimo to tako i da im kažemo ok, sad trebamo se pobrinuti da pazimo da se ne zapali, da spriječimo da toliko gore šume i da svih 100 tisuća isključivo tu temu drže mjesec dana svaki tjedan", izjavila je.

Uz to što žele djelovati za više dobro, ideja je i da se prikaže stvarnost kakva jest.

"Ne da nije normalno, nego nije pozitivno. Jer meni je urnebesno kad vidim da netko tavi fotku kao no filter, all natural, a vidiš fali ti pola naočala, znači fali ti pola naočala, znači toliko je prošlo kroz filetere i photoshop da onak neke stvari su se izgubile", smatra Marina.



"Ako radiš selfie s placa, išao sam u nedjelju ujutro na tržnicu pa neka taj selfie ne bude full make up on jer nitko živ ne ide s full make upom ujutro u nedjelju na plac. Znači takve neke stvari mogu ja reći. A li što se tiče filtera, činjenica da je norveška ambasada uključena u tu cijelu priču i da će reći neke stvari jer zakon već postoji, mislim da će počet ljude osvještavat", zaključila je.

A Norveška je donijela zakon u kojem će sve tako savršeno uređene fotografije morati nositi oznaku retuširane. Mali su to koraci za poboljšanje internetskog svijeta.

