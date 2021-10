Mnogo odricanja, pregršt ljubavi i predan rad glavni su začin kremastih kolača, iza kojih stoje Marija i Damir Čulo. Prije gotovo tri godine, Marija je odlučila proizvoditi slastice pod nazivom ''seven stars'', koje očaravaju i izgledom i okusom, a na tom putu nisu je omele ni teškoće koje prate poduzetnike. Ovog tjedna PROjekt Spara Hrvatska i Nove TV - Startaj Hrvatska donosi priču o njezinoj tvornici slatkog zadovoljstva.

Slatki i kremasti kolači zasladit će i podignuti svaki dan. Pogotovo kad ih ne trebate puno ni pripremati. Primjerice ove pod imenom 7STARS - samo trebate izvaditi iz zamrzivača.

"Mi smo uložili u proizvodnju, samu recepturu i izradu naših deserta jako puno ljubavi, jako puno truda i vremena je tu potrošeno na stvaranje neke malo drugačije recepture nego što to inače naše tržište nudi. I što je Damir rekao sve brži i brži je život i ne stignemo zaista kod kuće praviti više kolače, tako da uvijek je dobro imati naše proizvode u zamrzivaču", pojasnila je Marija.



Spoj egzotičnih i klasičnih okusa, različitih oblika i veličina, kremaste teksture, takvi su 7stars kolači. A svaki sastojak biran je s puno ljubavi.



"Imamo sedam vrsta proizvoda, mini bombice, mini tortice, voćne torte, čokoladne torte, znači za svakog sladokusca po nešto od okusa", otkrili svoju slatku ponudu.



Sve kolače odobrili su največi kritičari - djeca.



"Volimo kad nam oni kažu onda smo sigurni da je to to. Da, dobri su degustatori djeca, pogotovo za čokoladne verzije kolača i nekako kad oni to potvrde zaista se ispostavi da je to taj proizvod koji je jako dobar i koji druga djeca i drugi ljudi vole", priznali su.



Iako Marija i Damir sa slastičarstvom nemaju veze, do svoje ideje došli su sasvim slučajno. Šest mjeseci testirali su slastice i nastalo je prvih 7 desertnih čašica, s kojima su počeli.



"Prvi proizvodi su bili deserti u čašama, pošto on ima svoju firmu i radi posao koji radi, putem njega smo jako puno išli na sajmove slastičarstva, pekarstva i po Hrvatskoj i vani i onda smo tamo vidjeli kolače koji su malo drugačiji nego što se ovdje proizvode na našem tržištu. Tu smo još dodali taj neki dio smrznute proizvodnje koja je sve više zastupljena u svijetu i eto onda smo se odlučili pokrenuti ovaj posao. A i oduvijek smo htjeli proizvoditi nešto sami", zaključili su.



Otad su prošli trnovit put. No nisu se predali. Zaposlili su još ljudi i krenuli dalje. Osim što su potaknuli zapošljavanje u svom gradu kolače nerijetko i doniraju. Sad su svoj poduzetnički put odlučili nastaviti u projektu Spara Hrvatska i Nove TV- Startaj Hrvatska.

"Kad smo vidjeli prošle godine Startaj Hrvatska to nas je baš onako zainteresiralo i nekako smo vidjeli da je to ulaznica u nekako totalno drugačiju prodaju nego što smo mi dosada radili", otkrili su.

I već na početku su našli rješenja za neke svoje probleme poput primjerice ambalaže, koja mora izdržati uvjeri odmrzavanja i zamrzavanja.



"Tijekom ovog projekta najviše nam je pomogla suradnja sa Sparom, oni su nam pomogli odrediti i napraviti ambalažu kakvu trebamo, koja odgovara našim potrebama i potrebama našeg proizvoda", izjavio je Damir.



Kako je izgledao ovaj poduzetnički put te koja je Marijina životna priča, donosi nam ovotjedna emisija ''Startaj Hrvatska'', koju možete gledati u subotu u 18:15 na Novoj TV.