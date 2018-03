Zbog norveške pop senzacije, blizanaca Marcusa i Martinusa, djevojčice su u Zagrebu jučer vrištale i plakale. Evo što su otkrili za naše kamere.

Tek im je 16, a već su planetarno popularni. Tinejdžeri za njima lude. Zbog norveške pop senzacije, blizanaca Marcusa i Martinusa, djevojčice su u Zagrebu jučer vrištale i plakale. U razgovoru s našom Ivanom Nanut, poznata braća otkrili su nam koje su riječi hrvatskog naučili, kako su ih se dojmile hrvatske tinejdžerice te uživaju li u slavi.

"Prvi put smo u Hrvatskoj. Ovdje je lijepo i sviđa nam se, ali je ludo što toliko ljudi zna tko smo. Bilo je sjajno upoznati toliko obožavatelja ovdje u Hrvatskoj", kažu dečki. Za zagrebački koncert naučili su i ponešto hrvatskog. "Naučili smo: "Volimo vas" i "Kako ste" te "Hvala", otkrili su momci. Ovi momci u glazbi su od djetinjstva, a danas ih zna doslovno svatko.

Posebno je zanimljiva situacija iz Grčke, gdje su se obožavatelji poslije koncerta probili kroz osiguranje. "Bilo je ludo. Ali, sviđa nam se to. Kad smo se vratili, na aerodromu je bilo mnogo ljudi. Bilo je sjajno", dodali su dečki. Njihov život je takav da su stalno na putu, a prati ih otac - koji im je i učitelj. "Moramo u školu, ali teže je kad putujemo. U školi prolaze gradivo i pišu testove. Mi moramo sve pročitati prije testa. Kad se vratimo u školu moramo pisati sve testove koje su oni pisali. Mnogo je teže nama nego onima koji redovito idu u školu", dodali su.

Osim toga, obožavaju nogomet, pa su zaigrali i na stadionu u Maksimiru. Svjesni su, kažu, da je slava varljiva i opasna, no bitno im je da budu vjerni sebi. "Naš je tata s nama, to nam mnogo pomaže. Važno je da ostanemo svoji i budemo dobri ljudi", dodali su momci. Zanimljivo je i da novac koji zarade - štede.