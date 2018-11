16-godišnji blizanci Marcus i Martinus zasigurno su omiljeni Norvežani na svijetu. Gdje god da se pojavi ova pop-senzacija, izazovaju pravu histeriju među tinejdžerima. Potvrdilo se to još jednom u Zagrebu, gdje su nastupili kao predgrupa Jasonu Derulu.

Braća blizanci Marcus i Martinus Gunnarsen najveća su skandinavska pop senzacija. Šesnaestogodišnji dječaci u kratko vrijeme stekli su horde obožavatelja, koje ih vjerno prate kamo god krenu. Kad su se popeli na pozornicu zagrebačke Arene gdje su nastupili prije slavnog Jasona Derula, obožavateljice su ih dočekale vrištanjem i suzama radosnicama.



''Ponovno u Zagrebu, jako je lijep grad i drago mi je što smo se vratili. Sad putujemo više od šest tjedana, jako dugo. Nedostaje nam naša mala sestra i mama, nismo ih vidjeli jako dugo. Ali bilo nam je jako zabavno. Kao što ste rekli, malo se umorimo ali ovo je velik trenutak u našem životu. Putujemo s jednim od naših najvećih idola Jasonom Derulom.'', rekli su nam.

Iako imaju tek 16, već imaju svjetsku glazbenu karijeru. Izdali su tri albuma i brojne hitove, a o njihovoj karijeri postoji i knjiga te dokumentarac. Svojeg su golemog uspjeha svjesni tek kad negdje dođu.

''Svaki put kad dođemo u novu zemlju, pitamo se što imamo toliko fanova ovdje i toliko obožavatelja tamo. Pogotovo kad nas čekaju na aerodromu, ispred hotela. Puno naših obožavatelja dolazi na koncerte. Jako je zabavno'', rekli su nam.

Da nisu zaludjeli svijet svojim hitovima i postali tako jedne od najvećih glazbenih teen senzacija, Marcus i Martin bi, kažu, bili nogometaši. Pri dolasku u Hrvatsku nisu propustili zaigrati i na Dinamovu stadionu i ondje pokazati svoje vještine.

Ako njih pitate, bolji nogometaš od njih dvojice je Marcus. No veliko znanje o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu imaju obojica. Priznali su tako da su i oni pratili povijesni uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.



''Moram reći da imate najbolje vezne igrače na svijetu Rakitića i Modrića zajedno. Perišića - on je na krilu ali to je jako opasna kombinacija. Bili ste nevjerojatni, sve ste iznenadili'', kaže nam Marcus.

Igra naši Vatrenih ih je oduševila pa tako bez problema mogu nabrojati gotovo sve igrače.



''Počet ćemo od kraja. Subašić, Lovren, dečko s dugom plavom kosom - Vida? Ne znam obranu. Ne znaš?

Vezni red - Rakitić, Modrić, Perišić, Kovačić. Rebić, Mandžukić, Kramarić'', pokazali su znanje.

Nakon ove turneje vraćaju se u rodnu Norvešku. I bez obzira na raspored, školske obveze ne zanemaruju. U tome im pomaže i tata koji je nekad radio kao učitelj. Mladići inače dolaze iz mjesta od oko 800 stanovnika koje im, kažu, katkad baš nedostaje.



''Ispite iz matematike u studenom. Malo nam nedostaje jer želimo opet vidjeti naše prijatelje. Nedostaje nam to kako smo znali ići u školu'', iskreni su.

No sad kažu, imaju priliku života. Nedavno su tako snimili novi singl ''Invited''. A u videospotu tulumare s prijateljima.



Dečki nastavljaju dalje, snimaju nove pjesme, osvajaju top ljestvice i sada ih ništa ne može zaustaviti.

