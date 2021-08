S osvojenom Zlatnom kamerom Murina je jedan od najuspješnijih hrvatskih filmova. Red za ulazak u kino strpljivo su čekale i zvijezde, a tko se sve pojavio, saznajte u prilogu In magazina.

Unatoč svjetskim zvjezdanim trenucima pred svečanu projekciju u rodnom gradu Antoneta Alamat Kusijanović bila je posebno uzbuđena.

''Ovo je zapravo prva premijera koju imam u Dubrovniku, znam da će u publici uglavnom biri prijatelji, prijatelji majke, prijatelji brata, prijatelji prijatelja, nadam se jednoj ugodnoj večeri'', govori Antoneta.

Kroz cijeli proces nastanka filma velika potpora redateljici bila je glumica Nataša Dangubić.

''Mislim da je moja uloga bila najviše emotivna potpora Eti, Eta je na ovom filmu radila zbilja jako dugo. Kako smo mi familija i kako smo jako bliske tako sam ja sudjelovala otprilike u svakj fazi tog filma, pa sam i ja osjetila veliko olakšanje i ponos kad je sve završeno'', govori Nataša.

Film su s nestrpljenjem iščekivali svi, a pred projekciju red su strpljivo čekala i brojna poznata lica.

''Vidim jedan divan auditorij, film je već sam po sebi dosegao velike visine tako da je konačno i kod nas doma'', govori Nikša Kušelj.

S brojnim uspješnim modnim izdanjima dubrovački crveni tepih nije nimalo zaostajao za svjetskima. Naša najelegantnija odvjetnica Jadranka Sloković oduševila je predimenzioniranim topom u hit boji ljeta. Đurđa Tedeschi u izdanju dostojnom svjetskih crvenih tepiha nije krila uzbuđenje radi uspjeha filma, kao ni glavna glumica Gracija Filipović.

''Malo me trema što će publika reći jer je posebno kad ste u svom gradu, pred svojom publikom'', priznala je Gracija.

Iako su mnogi mislili da će upisati akademiju, Gracija od jeseni postaje studentica biologije u Zagrebu.

''Biologija i općenito znanost je nešto što me oduvijek zanimalo isto kao i gluma, a na kraju sam se ipak odlučila za biologiju jer se želim educirati u tom smislu. No činjenica jest da je gluma bila i ostat će velik dio mog života tako da to je svakako tu'', govori glumica.

Uz to neće zapustiti ni ples zbog kojeg je čak dva puta bila u Supertalentu.

''Zadnji put smo ušli čak i u finale, čak smo ostali treći i to je stvarno jedno jako lijepo iskustvo'', govori Gracija.

U svečanoj dubrovačkoj večeri uz ekipu filma čestitke su primali i Mara Bratoš i Nikša Kušelj koji su upravo uplovili u bračnu luku. Par se vjenčao u Nikšinom Cavtatu, a osobito uzbuđena taj dan bila je kćerka lijepog para.

''Meni je bilo najzanimljivije gledati našu Pavlu, ipak je to rijetko da dijete gleda vjenčanje svojih roditelja pa mi je to bilo jako interesantno'', priznao je Nikša.

Mari i Nikši želimo puno sreće u zajedničkom životu, a ekipi Murine još puno uspijeha. Inače film od 26. kolovoza možete pogledati širom Hrvatske.

