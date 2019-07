Otkad je objavio svoju kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske, zanimanje o svim detaljima bogate biografije Miroslava Škore ne jenjava.

U nedjelju je, osim Mate, rođen i Miroslav Škoro. Prošlo je gotovo 57 godina otkad se prvi put začuo njegov plač u rodnom Osijeku. U predgrađu Višnjevcu, s majkom Nediljkom, ocem Ivanom i mlađom sestrom Vesnom proveo je svoje djetinjstvo.

"Ja sam bio dijete koje je s pet godina znalo i čitati i pisati i računati. To smo, ono, čuvamo kravu, pa uzmemo komad kamena, pa did meni sve skupa pojasni i tu me naučio jednu važnu stvar - da je istina zakopana jedno pet metara ispod zemlje'', kaže nam.

Još u osnovnoj školi nizao je peticu za peticom. Osječka gimnazija bila je logičan slijed. No osim pohvalnica za odličan uspjeh, đačke dane ovaj Slavonac s korijenima iz Imotske krajine zauvijek će pamtiti po još nečemu...

"Prvu ljubavnu poruku sam dobio u 1. B., a u njoj je pisalo 'Škoro, ja te volim', s tim da je najvažnije to da me nazvala Škoro. To ja nisam odmah shvaćao, ali cijeli sam se svoj život razvijao u tom smjeru. Bez obzira na to što radio, uvijek bi na kraju ispalo da sam se spremao za to da postanem Škoro. Po zanimanju sam Škoro i ta mi je cura to odredila'', priča nam.

No nije Škori ipak ostalo jedino zanimanje. Poznati glazbenik završio je ne jedan, već dva fakulteta. Nakon titule inženjera građevine i diplomiranog ekonomista, ponosni Slavonac okitio se i titulom doktora ekonomskih znanosti.

"To je bilo pitanje s mojom pokojnom materom koja je uvijek sumnjala u tu moju sklonost glazbi i nekakvom kreveljenju na pozornici kako je ona to zvala. Mama je htjela da radim na Željezničkom kolodvoru u Vinkovcima, da imam državni posao i sigurnu plaću, a s druge strane sam ustvari vjerojatno ispao iz neke čerge i stalno bih negdje lutao...", rekao nam je

Tako je stigao i do daleke Amerike, gdje je upoznao ljubav svoga života, odvjetnicu Kim. Sa simpatičnom Amerikankom hrvatskih korijena, s kojom je u braku tri desetljeća, Škoro se vjenčao tri puta. Dva puta u Americi i jednom u Hrvatskoj.

"Mi baš ne slavimo te stvari. Ni Valentinovo, ni Dan žena. Čak mislim da ona ne zna naše godišnjice. Mi imamo nekavu filozofiju da ako nismo dobri svaki dan u godini jedno prema drugome, onda ti dani ništa ne znače. Kako sačuvati dobar brak? Nemojte se razvesti. I pazite što govorite ženi. Ne smiješ nikad ženi reći ništa kontra njene mame jer ona voli svoju mamu, ali s druge strane ne smiješ joj nikad ni reći da je ista ko njezina mam , a zašto je to - ne kužim. Žena nikad ne varira u kilaži, ona samo varira u broju garderobe'', objašnjava nam Kim.

Glazbenik, uvijek raspoložen za šalu, ponosni je otac dvoje djece. Kćeri Ivane i sina Matije, koji je krenuo očevim stopama.

"Ja kao javna osoba sa svjestan sam toga da nisam javna osoba nego javna površina, da nisam svima simpatičan. I tu su moja djeca dobivala po lampi ozbiljno. Mog sina su zvali Milo moje, mislim nije ti njemu bilo baš, još je bio onako mali, sitan.", prisjeća se Škoro.

Prije tri desetljeća, u dalekoj Americi napisao je "Ne dirajte mi ravnicu" - pjesmu koja je postala njegova osobna iskaznica. Jedna od neslužbenih himni Domovinskog rata izvorno se zvala "Ja ću se vratiti" i uopće nije imala veze s ratom, već s glazbenikovom nostalgijom za tisuće kilometara udaljenom domovinom...

"Možeš ti sve prenijeti negdje, kad su u pitanju fotografije. Ovi koji idu s novcima, vjerojatno novce , ali ponijeti sa sobom svoje ulice, ponijeti sa sobom svoje slavonsko blato, moj imotski kamen, to je malo teže i naravno da čovjeka uhvati jedna silna nostalgija i tuga'', objašnjava nam.

Prvo je otpjevao stihove "Ja ću se vratiti", a potom je to i učinio. Svoje istinsko domoljublje utkao je u svoje brojne stihove koji su u najtežim danima budili nacionalni ponos.

No osim glazbenim, plivao je Škoro i političkim vodama. Od 1995-te do '97-e obnašao je dužnost generalnog konzula Republike Hrvatske u Mađarskoj. 2007. godine postao je i saborskim zastupnikom. Cijelu saborsku plaću donirao je za potrebe intenzivne njege pedijatrije u KBC-u Osijek.

"Šta meni vrijedi što sam ja bio u Saboru, statirao u kukuruzu osam mjeseci. Vidio sam da ne ide, mankuo sam se iz toga!", kaže nam.

Osim politike, nije mu strano ni poduzetništvo. Okušao se tako u poizvodnji čvaraka i vina te se upoznao s brojnim preprekama privatnog poduzetništva. A sad je u svoju bogatu biografiju odlučio upisati i kandidaturu za predsjednika države.

"A srž mog programa je savez s narodom nasuprot vladavini stranačkih elita i kompromisa sklopljenih daleko od očiju javnosti i volje biračkog rijela. Želim biti narodni predsjednik i samo ću vama polagati račun!", zaključio

