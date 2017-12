Žena koju mediji proglašavaju jednom od najpoželjnijih na svijetu, glumica Malin Akerman, za IN Magazin otkriva kako se nosi s titulom ljepotice, koliko je trajala njezina karijera pjevačice te zašto joj je Hrvatska na popisu zemalja koje mora posjetiti.

Oni koji su gledali urnebesno smiješnu komediju "Zavodnik", bez sumnje se sjećaju partnerice Bena Stillera, plavuše švedskog podrijetla Malin Akerman. Prije deset godina, zahvaljujući ulozi smiješne, zgodne i vječno nabrijane mladenke, postala je svojevrsna nasljednica holivudske glumice Cameron Diaz. "Nikada nisam bila u svijetu visoke mode. Slikanjem za kataloge plaćala sam školovanje. Snimala sam i reklame i pokušavala sam se probiti u svijet glume", rekla je Malin za IN Magazin.

Mnogi poznati časopisi otimaju se upravo za Malin. "To mi zbilja laska, no uvijek se pojavi neka nova cura. Samo ti stave sunčane naočale i šešir i spremna si", dodaje. Malin pati od disleksije te zbog teškoća u čitanju tekst uči, kako kaže, trostruko duže od ostalih glumaca. Ova opuštena, pristupačna i puna života coolerica zalaže se za jednake honorare glumaca. "Treba biti pozitivan u vezi s tim. Ako radimo isti posao, trebamo biti i jednako plaćeni", kazala je.

Malin govori i mnogo jezika. Engleski, švedski, francuski i talijanski. "Rođena sam u Švicarskoj, a odrasla u Kanadi gdje sam pohađala francusku školu. Bivši muž mi je Talijan i njegova obitelj nije znala engleski pa sam ja naučila talijanski. Bili smo zajedno 11 godina", kaže Malin. Odgojena je u budističkoj vjeri, na leđima ima tetovažu lotosova cvijeta, simbol svetosti i zaštite od tuđih utjecaja. Na zapešću je pak tetovirala slovo "Z", u čast supruga, talijanskoga glazbenika, kojeg je upoznala dok je pjevala u grupi The Petalstones, gdje je on bio bubnjar. Dobili su sina, a razveli su se prije četiri godine. Malin se tako kratko bavila i glazbom. "Svi maštaju o tome da postanu rock-zvijezde pa kad mi se ukazala prilika, zgrabila sam ju. Nisam bila baš neka pjevačica, no tada mi s glumom nije išlo i naravno da sam pristala biti frontmenica benda", pojašnjava.

Iako je zbog svojeg izgleda često dobivala uloge lijepih trofejnih supruga, trenutačno je možemo gledati u popularnoj američkoj seriji "Milijarder", u ulozi uspješne i poslovne žene, koja se za svoje "ja" bori poput lavice. "Tako je i u stvarnom životu, svakako sam sama svoja šefica. Sama sam si stvorila život koji imam, a namjeravam tako i nastaviti da se uvijek mogu uzdržavati", dodaje. Ova lijepa glumica često i putuje, no ipak nikada nije bila u Hrvatskoj. "Čula sam da je predivna i voljela bih ju posjetiti. Čula sam i da imate prekrasne plaže. To mi jedna od želja i kad mi sin poraste posjetit ćemo vas. Puno putujem s njim, nigdje ne bih mogla bez njega. Za mene je on poput zraka koji udišem", rekla je.

Gaji bezuvjetnu ljubav prema sinu, a Malin i na privatnom planu cvjetaju ruže. Naime, nedavno se zaručila za glumca Jacka Donellyja, a sretnu je vijest podijelila sa svojim obožavateljima na društvenim mrežama. "Našla sam gospodina. Volimo se i sretna sam s njim. On bi mogao biti zadnji, našla sam pravog", kaže. Feministica, rokerica i još k tome plavuša, kojoj je u životu čaša uvijek napola puna. Prema mnogim časopisima, jedna je od najpoželjnijih žena svijeta. S obzirom na to kakvom pozitivnom energijom zrači, blistava karijera joj je jednostavno zajamčena.

