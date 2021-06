Rijetki su oni koji nisu barem u mislima otputovali na ljetni godišnji odmor. A kakve ljetne planove imaju domaće zvijezde? Severina i Ana Gruica Uglešić boju su hvatale na Maldivima, a Snježana Mehun na Mykonosu. Mnoge domaće zvijezde ovo će ljeto ipak provesti na našoj obali a voditeljica Nikolina Ristović na gradilištu svoje nove kuće. U videu pogledajte koji su njihovi planovi!

Bijeli pijesak i tirkizno more egzotičnih destinacija... Ma tko bi odolio ovim prizorima. Upravo su na Maldivima svoje dane odmora provele zanosne Splićanke. Severina je ondje uživala početkom lipnja, a Ana Gruica Uglešić još hvata boju na ovom atraktivnom otočju. Ipak, većina će ljetno provesti na našoj obali.



''Ja se isto još uvijek držim Hrvatske i presretna sam čak da i vikendima možemo skoknut do Opatije, mislim da je to luskuz života u Zagrebu, i onda malo kasnije južnije, ali ne tužnije, uglavnom, držim se Hrvatske'', otkriva Borna Kotromanić.



''Prošla sam cijeli Jadran uzduž i poprijeko sa prijateljima, tako da nema nekog kutka na kojem nisam bila, a kao dijete sam 8 godina ljetovala na Malom Lošinju, i to je stvarno za preporučit'',kaže Ivana Delač.



''Mi ćemo ostati vjerni Hvaru. Moj Sašica je neki dan sa svojih 90 godina odvezo sebe i psa, Zagreb - Split, Split - Hvar, i on se danas ujutro već kupao. Svaka mu čast, svi su moji prijatelji bili uzbuđeni i slala sam fotografije s trajekta, on je stigao, i kad sam mu predložila da ga netko odveze, on je mene pitao zašto!?'', priča Tihana Harapin Zalepugin.



Ljetni romantični odmor sa svojim zaručnikom Franzom Snježana Mehun provodi na Mykonosu, a društvo im je pravio turski mesar i kuhar Salt Bae kojeg je 2017. planetarno proslavio viralni video u kojem soli meso. Anđa Marić pak sretna je da ovog ljeta uopće može na sunce.



''Ja se prvi put nakon devet godina osjećam ugodno na suncu, prvi put nemam te nuspojave moje koje sam imala, zdravstveno stanje kompromitirano, tako da se veselim svakom danu'', govori Anđa Marić.



Ivana Banfić pjevačku je karijeru privremeno zamijenila vlogerskom. Uz kuhanje, obilazi i Lijepu našu u potrazi za neotkrivenim biserima. Evo koji je njezin prijedlog gdje se zaputiti.



''Definitivno Međimurje me oduševilo, kao da sam došla na drugu planetu, kao da uopće nema veze sa Hrvatskom, sve je totalno drugačije, prekrasne fasade, ljudi prekrasni, hrana fenomenalna, vrtovi divota, svaki uređen... Čekaj, Di sam? Jesam li u Austriji? A u Međimurju sam! Ludilo totalno!'', priča Banfić.



Za Nikolinu Ristović plaža će ostati samo u mislima. Naime, gradnja njihove nove kuće u punom jeku pa će ljeto provesti...



''Na gradilištu! Hahaha... Ja se nadam da ću dobacit negdje do mora, ali razmišljam da si stavim luftić usred bazena na gradilištu gdje se odvijaju radnje ovog ljeta i to će biti vjerojatno najbliže moru što ću dobacit. Ne znam, vidjet ću'', priča Nikolina.



Umjesto morskih destinacija, Mia Begović ovog ljeta bira riječnu obalu.



''Obožavam Mrežnicu, tamo imam jednu kućicu, koja je moj bijeg. Tamo sam napisala i monodramu, tamo sam je i napravila, tamo osmišljavam svoje projekte, to je nekako moje utočište jer moram priznati - što sam starija malo mi više smetaju sparine'', kaže Mia Begović.



Bez obzira na to koju destinaciju izabrali za ljetovanje, ne zaboravite zaštitu za sunce.



''Ne plašim se sunca, smatram da je ljekovito, da nam svima fali posebno sada, kad smo svi bili jako puno kod kuće, i ja ću definitivno provoditi sate ležeći na suncu'', govori Matija Vuica.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.