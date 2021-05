Druge nedjelje u svibnju slavimo Majčin dan. Ako jučer svojoj niste čestitali njezin dan, učinite to danas.

Žena života, najbolja prijateljica i još mnogo superlativa stane u tu samo jednu, davno naučenu riječ - mama.

''Imali smo puno problema u životu, ne ja i ona, nego ti život nosi uspone i padove, a ona je bez obzira na dan koji je možda bio loš završila ga s osmijehom na licu, jača nego ikad. To je za mene borac i to je žena'', govori Maja Šuput o svojoj majci.

Ta žena, majka, voli nesebično, potpuno i uvijek je tu.

''Ona razumije moje potrebe i kad ona, Vesna Perković, meni nešto odobri, meni ne može nijedan medij, nijedan čovjek ništa prigovoriti'', govori Sandra Perković.

''Majka je najvažnija žena u mom životu. Mama ti je taj glavni temelj za sve kasnije u životu'', priča Helena Minić.

''Moja mater je baš prava dalmatinska mater i naslijedila sam sve od nje i ne bunim se!'' priznaje Severina.

Mama misli da je uvijek u pravu, a najčešće i jest, zato se njezine riječi ne zaboravljaju.

''Da budem svoja, da se nikad ne povodim za nekim drugima, da uvijek imam svoje mišljenje'', priča Iva Šarić.

Biti majka uloga je koja donosi mnogo ljubavi, ali i žrtve.

''Tek kad dobiješ djecu, shvatiš važnost mame. Kad sam dobila prvo dijete, tek sam tad shvatila, sve mi se otvorilo'', priznaje Branka Krstulović.

Ljubav majke i djeteta ljubav je na prvi pogled.

''Onaj trenutak kad sam ju primila u ruke, to je za mene bilo nešto što sada ne mogu ni opisati. Ona je meni izmijenila cijeli svijet, i dan-danas mijenja moj svijet'', govori Neda Parmać o svojoj djevojčici.

''Meni je do te mjere toliko prirodno to došlo, to majčinstvo, da imam osjećaj kao da sam ih imala već sedam. Jednostavno mi ide. Ne znam kako da ti to objasnim. Prirodno mi je. Nisam nikad prije bila s bebama niti sam u životu presvukla nekom pelenu'', govori Maja Šuput o majčinstvu.

Drage naše mame, Majčin dan je svaki dan, hvala vam za sve.

