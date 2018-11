Maja Šuput je demantirala glasine da se potajno udala za Nenada Tatarinova i ekskluzivno za IN Magazin otkrila da su napokon odredili datum vjenčanja.

S obzirom na to da se po gradskim kuloarima šuška da su se Maja Šuput i njezin zaručnik Nenad Tatarinov vjenčali u tajnosti, zanimalo nas je je li to istina.

''Ne, ja stvarno ne znam di si to čuo. Nismo se vjenčali! Nismo... Ali je definitivno odluka pala! Jedan dan je otišao i rekao mi je ''Gle, ja sam neke stvari dogovorio jer dok ja budem čekao tvoj slobodan datum, mi ćemo ostariti.'' Tako da moram priznati da je uzeo stvari u svoje ruke pa sam ja rekla ''Dobro, može!'' Ekskluzivno mogu reći da ću do jeseni bit gospođa Tatarinov'', rekla nam je pjevačica i članica žirija u showu ''Supertalent''



Maja i Nenad u ljubavnoj su romansi nešto više od godinu dana. Da je on ''taj'', naslutila je odmah na odmah na početku, no sada je 100% sigurna.

''Možda se i moralo ovo sve dogoditi da ja shvatim ''Luđakinjo, to je taj! A moja mama!? To je najveća ljubav ikad! Oni se čuju više nego ja i ona. Ona svaki dan njega nazove ''Kak mi je zet!'''', priča nam.



Iza Maje je zaista teško razdoblje. Ostala je bez oca koji je izgubio bitku s teškom bolešću, no ona hrabro korača dalje, snažnija no ikad.

Priprema novi videospot za koji garantira da će biti hit, a nama se čini da su pred Majom nove stranice u životu koje će okrenuti sa zadovoljstvom.

