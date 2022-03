Stephan Lupino u Zagrebu je postavio izložbu znakovitog naziva "Misterij zla". Na njoj je prvi put publici predstavio i novo djelo "Slava Ukrajini". Lupinizam u središtu metropole podržali su ugledni hrvatski liječnici, odvjetnici, ali i glazbenici.

"Slava Ukrajini" - najnovije je umjetničko djelo Stephana Lupina, koje je na novootvorenoj izložbi u središtu metropole predstavio zagrebačkoj publici. Njegov kist još jednom izravno, bez uvijanja, gađa u sridu.

Lupinova umjetnička djela, nastala u posljednje dvije godine, u vrtlogu strasti, nemira i napetosti razotkrivaju "Misterij zla", kako je i nazvao svoju novu zagrebačku izložbu.



"Mi smo dosad Lupina više precipirali kao fotografa i erotskog fotografa, ali on je očito uozbiljio svoj umjetnički opus i na neki način se afirmirao i u skulpturi i time pokazao da je univerzalan umjetnik. Ova izložba je kruna ove naprednije faze stvaralaštva i apsolutno ga podržavamo u tome'', govori odvjetnik Silvije Hraste.



Veliki ljubitelji lupinizma, uz poznate odvjetnike, su i ugledni hrvatski liječnici.



"Lupina pratim dugi niz godina. Sviđa mi se, zašto? Jer je osebujan, jer ima vlastiti i prepoznatljiv rukopis. Netko je to napisao da je to Lupinizam i usitinu i na ovoj večeras izložbi imamo neke njegove nove radove koje do sad nisam vidio, uistinu mi se dopadaju . Dakle, osebujan stil. Lupino je ostao Lupino , dosljedan sebi. ", govori prof. dr. sc. Damir Eljuga, dr. med, specijalist ginekologije i porodništva.



''Vole me doktori. Bila su obadva moja doktora iz Dubrave koji su me liječili tamo, dva brata. Tamo sam tu koronu prebolio, tamo sam im po noći došao s 40 stupnjeva temperaturom. Vezan sam nekako za to i imam dosta doktora za prijatelje'', priča Lupino.



Obožavatelj Lupinove umjetnosti je i njegov veliki prijatelj Jurica Pađen. Postoji li bolji dokaz tomu od činjenice da upravo Lupinovo djelo krasi naslovnicu vinilinog i cd izdanja najvećih hitova grupe Aerodrom.



"Ja sam fan Stephana Lupina još odavno. On je slikao Aerodrom još u onoj prvoj fazi, znamo se dobro i znamo se već dugo i jako cijenim to što radi jer se unosi sav u to. On nema kalkulacija, on ide strast, emocija, iskrenost i beskompromisnost, takav je naprosto i zaigran je, on je ko jedno veliko dijete i meni se to jako sviđa kad su ljudi takvi'', priča.



Nakon što se svojim kistom razračunao sa zlom koje je zavladalo svijetom, Lupino nam za kraj otkriva da planira svoj veliki umjetnički zaokret.



"Već sam naručio tri platna koja će biti zbilja pozitivna, obećajem. Neće više biti Apokalipse jedno vrijeme, jedino ako atomska bomba ne padne, a to se nadamo da neće... Netko mi je rekao da bi volio da slikam opet žene ili da crtam žene da se demogafija Hrvatske popravi'', govori Lupino.



Jer samo ljubav može pokrenuti svijet nabolje.

