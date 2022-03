Na Sajmu vjenčanja predstavljeni su trendovi u vjenčanoj industriji. Koji su svadbeni meniji najpopularniji, bez čega su luksuzna vjenčanja nezamisliva, koja je frizura najpopularnija te kakvo si vjenčanje priželjkuju domaće zvijezde, saznala je ekipa In magazina!

Dan kada dvoje zaljubljenih uplovljava u bračnu luku mora biti kao iz bajke. Kako bi ta bajka imala i happy end, barem na taj dan vjenčanja, brinu se profesionalci iz industrije vjenčanja. Sajam vjenčanja nije propustila ni Mia Dimšić.

''Ne znam još kako će moje vjenčanje izgledati, to će vjerojatno morati puno ovisiti o toj drugoj osobi jer sam ja Slavonka pa znamo na što moja obitelj računa, a meni je iskreno primamljivo i skromnije a i veliki dernek'', govori Mia.



Glazbeno-ljubavni par Eni Jurišić i Vjekoslav Ključarić zaručili su se prošle godine pa je organizacija skorašnjeg vjenčanja u punom jeku. A tko tu vuče konce?

''Da, definitivno ja tu sanjarim sve svoje snove tako da mi on to totalno prepušta'', otkrila je Eni.



I Ivana Delač zaljubljena je do ušiju. Je li vjenčanje na pomolu?



''Uvijek sam zamišljala da to bude intima dvoje ljudi koji se jako vole pa ako se to dogodi u skoroj budućnosti bit će samo između nas dvoje. Prvi put kad je bilo, mora biti puno ljudi, raskošno, obitelj, svatovi, a drugi put neka se slavi ljubav, ako se bude slavila i ako do toga dođe'', priča Ivana.



Mladenci na vjenčanju mnogo pozornosti pridaju svadbenom meniju. Na hrani se ne smije ''kiksati''.



''I dalje je u fokusu tradicionalna kuhinja, 90% mogla bih to reći međutim novi trendovi definitivno da mladenci u ponudi traže i veganska, vegetarijanska jela, a sve više nekakav asian fusion, dakle nekakvu suvremenu svjetsku hranu prilagođenu našem tržištu u i tako iskombiniranu'', priča Iva Leko, savjetnica za kreiranje vjenčanja



Istra je sve popularnija destinacija za takozvana lokacijska vjenčanja. Ukusnih delicija ondje ne nedostaje.



''Tartufi, maslinovo ulje, meso istarskog goveda i još mnoge delicije, tjestenine domaće napravljene u Istri po čemu je ona uopće poznata, ribe'', priča Velka Šuran, kreatorica vjenčanja.



Kada su dekoracije i scenografija vjenčanja u pitanju, kreatori vjenčanja svojim klijentima ispunjavaju sve želje, pa čak i kad su gotovo neostvarive.



''Postava gotovo 50 kristalnih lustera u velebnom paviljonu, što je zapravo bio izazov ne samo s estetske nego i logističke strane, sve to postaviti i uskladiti'', priča Ivana Škrlec, kreatorica vjenčanja.



Vjenčanica, odijelo, prstenje… Par u koji su uprte sve oči mora blistati. Mladenke ništa ne prepuštaju slučaju, najmanje frizuru.



''Uvijek je ''must'' zdrava, lijepa i njegova kosa, ali kada govorimo o obliku frizure koji će biti u trendu ove godine, na velika vrata nam se vraća punđa i to punđa u obliku šinjona, što znači da je napravljena na zatiljku glave, izuzetno lijepo pristaje svim oblicima lica, a ono što je kod nje važno je da će lijepo otkriti lice, lijepo će otkriti vrati i ramena'', priča Jadranka Pezo, vlasnica lanca frizerskih salona.



Svijećnjaci, cvijeće i rasvjeta, kažu profesionalci, od presudne su važnosti.



''Ta neka revolucija u tom luksuzu se desila kad su se nabavili ti prvi ogromni svijećnjaci, dekoracije su bile na stolovima pa skoro kao stolovi. To je bilo wow. Uvijek se to poprati naravno sa rasvjetom, da bi dobili neki ovako dobar ambijent. Jer cvijeće kad se stavi na stolove, ako nije akcentom naglašeno, nije takav efekt, a ja to volim reći, to je onda neka drama, napravi se neka drama, i ja mislim da stvarno stvorimo neki wow efekt kad ljudi uđu unutra i bude ''Šta je ovo!?'', govori Mirela Lela Mikšić, organizatorica i dizajnerica luksuznih vjenčanja

A vi se, dragi mladenci, potrudite da nakon vjenčanja u vašem braku bude manje drame, a više wow efekta!

