Slavni violončelist, Luka Šulić, uživa u prvom odmoru s obitelji nakon rođenja kćerkice. Samo za In Magazin otkrio je razmišlja li o proširenju obitelji. Kako to da slavno dubrovačko kupalište nosi njegovo prezime te kada će ponovno nastupati sa Stjepanom Hauserom, saznajte u minutama koje slijede.

''Nalazimo se u kupalištu Šulić, to je kupalište u pilama odakle i potječe, oja obitelj po tatinoj strani. Ovdje dolazim otkad sam bio mali dječak i ovdje se osjećam kao doma, kao kod kuće'', ovom informacijom Luka Šulić je započeo razgovor. A ne može se svatko pohvatili da ima svoje kupalište, pa nas je zanimalo kako je došlo do toga.

''U 20. stoljeću vlasnici te uvale bili su moji preci. Moj pradjed je tu vodio plažu, a ja sam ponosan na činjenicu što su bez obzira što je nakon Drugog svjetskog rata nacionalizirano to kupalište zadržalo prezime moje obitelji. I jako se volim vraćati ovdje pogotovo sada s obitelji'', rekao nam je.

Ljetovanja nekad i sad, kad je u Dubrovnik stigao s voljenom suprugom i dvoje male djece, jako se razlikuju.

''To je tempo od jutra do navečer, tek navečer kad zaspu imaš malo vremena za sebe da se opustiš, ali bez obzira na to ja sam jako sretan što moj sin sad tu uživa kao što sam ja uživao kad sam bio mali. Pelenu promijenim jako brzo, kćer spava jako dobro, totalna je suprotnost od brata'', rekao nam je Luka.

Na rođenje kćerkice Hane nije stigao jer je malena uranila dva tjedna. Tako da je tatu zatekla na snimanju albuma u Rimu. Supruga nije bila razočarana, već mu je rekla da je bolje kratak porođaj bez njega, nego dugi, kakav je bio onaj njihovog sina, s njim.

''Između njih ima samo 19 mjesesi razlike, mislim da ćemo sad malo stati na loptu. A u budućnosti, vidjet ćemo, nikad ne znaš što život nosi, ali ja sam za to da čovjek ako može ima djece koliko može jer je naša civilizacija sve više i više sebična, a kad imaš djecu nemaš prostora da budeš sebičan. Sve treba podrediti njima i živjeti za njih, a ako uz to imaš da cijela obitelj djeluje kao jedna zajednica, onda je to nešto predivno. I to što ti daju djeca i obitelj ne može dobiti nigdje drugdje'', govori nam Luka.

Lukina obitelj je iznimno muzikalna tako da se na kupalištu Šulić uvijek čuje glazba. Otac mu je čak otpjevao poznatu dječju pjesmu Đele Jusića. U Dubrovnik se vraća 22. kolovoza na koncert koji će održati na ljetnim igrama. S Hauserom će ponovno zasvirati za godinu i pol.

''Jedan od razloga pauze od turneja definitivno su bila i djeca. Djeca su mala, želim biti uz njih jer to se vrijeme ne može vratiti nikad, ali 2Cellos se 2012. godine vraća jači nego ikad, a tad ćemo i proslaviti 10 godina'', otkrio nam je Luka.

