Nakon četiri mjeseca provedena na Visu Luka Nižetić vratio se u Zagreb i snima novu pjesmu. Jeseni se ne veseli samo zbog novih pjesama već i zato što će u studenom napokon upoznati svojeg nećaka Jozu. Kakav mu doček priprema te kako je bilo dijeliti školske klupe s Blankom Vlašić, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać.

Kad bi odjednom sve mržnje stale, bilo bi ludilo, brale - tako pjeva Luka Nižetić u svojem ljetnom hitu. Baš takva pozitivna atmosfera i izbjegavanje sukoba Lukin je način života.

''Rijetko podivljam na nešto. Što sam stariji, sve sam tolerantniji jer mislim da nas to jednostavno čini boljima. To sam valjda pokupio od babe Vjeročke i hvala joj na tome jer mislim da me to spasilo'', govori nam.

Pjesma "Ludilo brale" ima više od milijun pregleda na Youtubeu, a mnoge su najviše zainteresirali stihovi na takozvanom "slavonskom" koje je otpjevao Miroslav Škoro.

''Za sve one koji pitaju stalno laćano, laćako, laćarno lega to je ispravno. Ta se sentenca ne koristi možda u cijeloj Slavoniji, nego je karakterisitična za Osijek, a Škoro je iz Osijeka'', objašnjava.

Cijelo ljeto Luka je proveo u ritmu nove pjesme pa je na koncertima potpuno opravdao svoj nadimak "princ zabave".

''Princ zabave, tko je kralj? Lipo je, to je samo jedna potvrda jedan dokaz da ono što radiš radiš iz srca i ljudi to prepoznaju'', smatra.

Da će postati pjevač, Luka je znao još u osnovnoj školi, kad je klupe dijelio s Blankom Vlašić, s kojom je prošlog vikenda tulumario na vjenčanju zajedničke prijateljice iz razreda.

''Blanka je bila neprikosnoveni učenik, ja sam teški kampanjac bio. Blanka je bila najbolja u matematici, a ja sam u matematici bio grozan pa mi je dosta pomagala, ali nije se primilo. Ja sam bio bolji u glazbenom iako Blanka nije loša muzikantica, ima uho'', šali se.

Četiri mjeseca radio je i odmarao se na Visu, a povratak u Zagreb za njega znači i povratak u studio. S producentom Branimirom Mihaljevićem radi na novoj pjesmi, koja će, kao i svaka dosad, imati Lukin prepoznatljiv pečat.

''Radi što želi i uvijek je ludilo brale. Jesi skužio kako su nam ti svi tekstovi utopistički, dobro ovaj nije, je, je'', govori Branimir Mihaljević.

Nova pjesma stići će taman kad iz Amerike u posjet obitelji dođu njegova sestra Petra i nećak Jozo.

''Mi smo svi presretni, a meni je žao nje što će ju svi razapeti, morat će sve obići, Jozu će morat svi vidjeti, ali jedva čekamo stvarno. Svakodnevno dobivamo desetke slika, videa, ono tu je, ali nije tu. Dok ga ja ne zagrlim, dok ga ne poljubim, dok ga ne osjetim, nije to to'', otkriva nam.

Susretu s malim Jozom veseli se cijela obitelj, a najviše prabake.

''Ime je dobio po ocu Petrina muža. Oni su zapravo toliko htjeli tog Jozu, svi smo htjeli i onda kad se to dogodilo, to je bilo teško ludilo. Naročito dvi babe Vjeročka i Ružica, one su bile izvan sebe, sad prababe'', prisjeća se Luka.

Izvan sebe bit će i ujak Luka kad u studenom napokon upozna najvažnijeg dječaka u svom životu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.