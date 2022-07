Luka Nižetić sinoć je rasplesao publiku u Samoboru. Tamo je ujedno i prvi put na koncertu izveo i svoju novu pjesmu s kojom je odnio pobjedu na Splitskom festivalu. Kako je proslavio tu pobjedu, zašto se rasplakao na zagrljaj nećaka, te okolnosti pada s pozornice otkrio je Juliji Bačić Barać za In magazin.

U sklopu manifestacije "Ljeto u Samoboru" Luka Nižetić zapjevao je u parku kod Samoborskog muzeja i još jednom pokazao da je pravi majstor dobre zabave.

''Volim jako Samobor, često sam tu i moj otac je trenirao tu klub u Samoboru nogometni tako da ima nekih poveznica'', objasnio je Luka.

Prvi put je sinoć na koncertu izveo i pobjedničku pjesmu sa Splitskog festivala.

''Danas je test da vidim kako publika reagira van Splita, ova splitska je reagirala iznad svih mojih očekivanja'', priča Luka.

A iznad svih očekivanja bio je i njegov nastup u Splitu. Toliko se zanio da je čak i pao s pozornice.

''Na sceni gubim glavu zato što mene emocije peru i nije mi prvi put da padam. Ja sam naprosto ovaj put išao u nazad, mahao sam ljudima i zahavljivao i našao sam se dolje u violinama i mislim se Isuse jel moguće da se ovo sad dešava što da sad radim i onda sam izašao kao feniks, evo me'', priča Luka.

U publici je bila gotovo cijela njegova obitelj, a najviše ga je raznježio zagrljaj nećaka Joze.

''To je bilo vrlo emotivno, čak sam u jednom trenutku ne znam jesam zaboravio ili mi je došlo za zaplakati. Bilo je vrlo, vrlo emotivno da, a on ono jede svoje kokice ne zna što se događa koji je frajer sad ode, što se događa, jel to ujo'', priča Luka.

Pobjedu na Splitskom festivalu je slavio do dugo u noć.

''Prespavao sam cijeli dan, nisam znao što se događa, budio bi se i pomislio jesam sanjao ili pobijedio'', priča Luka.

U pjesmi "Kad se rodiš usrid Splita" najviše je reakcija bilo na stih posvećen Oliveru.

''Onako na njegov jedan poseban duhovit način jer je on bio iznimno duhovit čovjek i kad bi tiz njegovih usta ozašlo "aj mali ne piz**", a to sam i ja dobio nekoliko puta od njega znali smo svi što to znači, aj mali ne piz** znači zapravo ljubav kod njega'', priča Luka.

Luka na jesen planira objaviti novi album, a 28. listopada održat će veliki koncert u Tvornici kulture.

Bit će na tom koncertu sigurno i njegova sestra Petra koja se nakon nekoliko godina života u Americi vratila u Hrvatsku.

''Dok ne možeš zagrliti svoje nećake, dok ne mogu sa svojom sestrom piti kavu, moraju biti tu, tu je familija, tu smo svi, rekao sam joj ja sestro tu je Amerika'', govori Luka.

Na svakom koncertu pa tako i onom sinoć ovaj splitski pjevač daje sve od sebe jer drugačije ne zna.

Pred njim je baš onako kao prije pandemije-dugo, toplo, ali i radno ljeto.

