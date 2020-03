Luka Nižetić otkrio je da ima strah od visine pa smo pred njega stavili velik izazov - sportsko penjanje na visokoj umjetnoj stijeni, i sve bez zaštite! Dio je to životnog leta o kojem govori i u svojoj novoj pjesmi ''Život je let''. Luka odnedavno i meditira, a sve je detalje otkrio našem Davoru Gariću.

Sve popularniji oblik rekreacije na umjetnoj ili pravoj stijeni je sportsko penjanje. Luka Nižetić prvi se put u životu okušao u ovoj disciplini a sve kako bi se suočio i sa svojim strahom od visine.

"Ja se jako bojim visine, tako da je to bila prva prepreka ali sva srića da je na podu ova strunjača pa me to malo ohrabrilo.

Ne bojim se visine od dvije tisuće metara ali bojim se visine od 20 metara, to mi je grozna jer valjda padneš pa ostaneš poluživ. Ovo već u zraku te nema", našalio se Luka.

Čini se da bi se Luka dobro snašao u prirodi na pravoj stijeni nekog surovog nepristupačnog krajolika. Ne bi mu bilo prvi put da ide ''tamo gdje nije kročila ljudska noga''.

"To je bila prašuma na Tajlandu i to je najstarija prašuma i ona je velikom većinom pod vodom, jako je zanimljivo i ima tigrova čak tamo", otkrio nam je.

Tako je još jedna stavka u životu Luke Nižetića dobila zelenu kvačicu a ovih dana one se samo redaju. Objavio je novi singl ''Život je let''.

"Ljubavna je pjesma ali ne tipična ljubavna. Govori zapravo o ljubavi prema životu. Oda života. I ljubavi prema sebi, koliko moraš volit sebe da bi volio druge i kako moraš uživati u svojoj slobodi i da ti nitko ne reže krila, to je poanta", objasnio je Luka.

Luka je fotografijom iz djetinjstva najavio singl ''Život je let'', a mnogi su njegovi prijatelji primjetili da se uopće nije promijenio. Barem ne u glavi.

"Ja sam valjda isti, njima je čak smiješno koliko sam isti. Malo mi se rugaju! Hahahaa! To je tako, samo te život nauči neke stvari pa sam danas puno odgovorniji. Prije sam bio potpuno, kako mi dolje kažemo ''prdi ludi''. Uopće nisam mislio o ničemu, samo da nam je lipo i da se zabavljamo, to je bila glavna stvar, sve drugo je nebitno u životu", rekao nam je Luka.

Danas su mu neke druge stvari važnije kao što su unutarnji mir i sreća. Od nedavno i meditira.

"To je svaki dan po 20 minuta, ujutro i navečer, to se zove transcedentalna meditacija. Sama ta spoznaja i ta činjenica, taj čin, da si ti 20 minuta u tišini sam sa sobom je divno jer smo malo sami sa sobom", smatra on.

A na ljeto Luka pakira kovčege i seli se na Vis gdje ima svoj restoran i uživa u svakom trenutku.

"Ne kuham ali šefujem. A znaš kakav sam ja šef? Nikakav! Hahaha", našalio se.

Možda je loš šef no kada je stvaranje sretnih uspomena u pitanju, tu je pravi profesionalac. ''Život je let'' kaže njegov novi singl, a kad to sve proleti i bude puhao 100 svjećica na rođendanskoj torti, bit će sretan samo s jednim:

"Volio bih imati puno uspomena sa svojim namilijima i to je to", priznao je Luka.

