Od subote, 10. travnja na Novoj TV počinju novi nastavci omiljene serije ''Lud, zbunjen, normalan''. Ekipa serijala uživa popularnost i kod starih i kod mladih, obožavatelji su na svakom koraku te im se čini da je život u seriji ''Lud, Zbunjen, Normalan'' postao stvarniji od njihova pravog života.

Humoristična serija ''Lud, zbunjen, normalan'' nasmijava gledatelje diljem regije već više od 10 godina. Na njoj su odrastale generacije, a Fazlinovići su postali najpoznatija televizijska obitelj. Ne propustite gledati nove epizode omiljene domaće humoristične serije subotom i nedjeljom u 21.15.

''Mislim da će ''Lud, zbunjen, normalan'' ne samo obilježiti moju karijeru nego i sve naše živote jer će se gledati još jako jako dugo'', zaključio je glumac Moamer Kasumović najpoznatiji kao Damir Fazlinović.

Prije pola godine napustio nas je jedan od najpoznatijih i najvećih glumaca Mustafa Nadarević. Njegov talent i rad nagrađivani su prestižnim nagradama, a sjajna filmska i televizijska karijera trajala je do samog kraja. Možda ga mlađe generacije nisu gledale u ''Velom mistu" ili ''Glembajevima", ali su ga zato obožavale kao jednog, jedinog i neponovljivog Izeta Fazlinovića.

''Ima fanova serije koji se nisu ni rodili kad smo počeli snimati i omladina mladi ljudi koji nisu filmomani, mene dosta poblike nije vidjelo u teatru jer su kasno rođeni. Postivjećuju te s Izetom vjerojatno ne znaju nikako se zovem'', rekao je glumac jednom prilikom.

''Tu naučiš male trikove koje velikani poput Mustafe znaju pa ja često ponovim - meni je ovo još jedna škola'', zaključio je Kasumović.

''Mustafa je čovjek zbog kojeg mladi ljudi žele da budu glumci i čovjek od kojeg se uči i s kojim vam je i čast i zadovoljstvo, a istovremeno vam se čini da ste s njim oduvijek radili. Prirodno je s njim biti u kadru. On je prijatelj i gospodin glumac'', komentirala Mustafu jednom prilikom Jasna Žalica poznatija kao Šefika.

Što se scenarija tiče, glavni krivac za sve dobre i smiješne trenutke u seriji ''Lud, Zbunjen, Normalan'' jest Feđa Isović, koji je, pak, sam osmislio i napisao sve nastavke ove uspješnice.

''U 90 posto slučajeva ljudi su divni, hoće se s tobom fotografrati ili te upoznati, to je jako lijepa stvar jer je lijepo kad ti priđu ljudi i kažu da smo mi jedina stvar koja ih nasmijava i uveseljava u životu'', priznaje Kasumović.

''Gdje god se emitovalo, pogotovo po ljeti kad dođu naši iz inozemstva pa katkad poželim uteći gdje me nitko ne pozna. Za njih sam Marija, to dotle ide da sam već počela odavno kad vikne Marija, ja se normalno okrenem kao da me zovu mojim imenom'', kaže glumica Tatjana Šojić.

