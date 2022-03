Teška situacija zbog koje su tisuće ljudi morale napustiti svoje domove, podsjetila je Luciju Lugomer na dane kada je i ona bila izbjeglica. Po čemu se danas sjeća tih dana te kako joj je psihoterapija pomogla da se riješi problema sa samopuzdanjem, pogledajte u prilogu In magazina!

Gledati izbjeglice, koje su preko noći morale pobjeći u nepoznato, teško je svima. No mnogima ti prizori u sjećanje prizivaju dane kada su i oni bili u toj situaciji. Jedna od njih je simpatična Lucija Lugomer.

''Grozno je ovo za gledati, ne može čovjek vjerovati da živimo u vremenu u kojem živimo i da se događaju ovako grozne stvari, ali kao što je jedan dobar novinar nedavno rekao i jako mi se urezalo u pamćenje, nikada nije bilo dobrog rata, a lošeg mira. I Dubrovnik je za mene period života kojeg se ja slabo sjećam jer smo baš kada je Dubrovnik bio bombardiran bježali za Korčulu. Imam jako puno tih slika, familijskih slika. Osmijeh jest na licu, ali točno se vidi ta jedna doza nervoze i iščekivanja koja nimalo nije ugodna'', prisjetila se Lucija.

Djetinstvo joj je obilježila još jedna tragedija. Zbog karcinoma je rano ostala bez mame.

''Konstantno proživljavam tu svoju traumu i vrlo često poskrivečki pustim suzu kada vidim jedan jako lijep odnos između mame i kćeri, onako, pomalo sam zavidna, ali obogaćena sam nekim drugim stvarima, balansiram između tih emocija i nekako više u životu volim gledati ono što imam nego ono što nemam. Teško je izgubiti bilokoga, a kamoli mamu, pogotovo s obzirom da ja sada proživljavam tu težinu i važnost mame u cijeloj priči pošto imam dvogodišnje dijete'', priča Lucija.



Traume su ostavile trag i na njezinu samopuzdanju.

''Išla sam psihologu dvije i pol godine, to je dan danas jedna od najpametnijih stvari koje sam napravila za sebe, jedan od najpametnijih poteza koje sam ostvarila u svom životu jer sve kreće od glave, sve kreće od rada na sebi. Danas puno drugačije gledam na loš komentar, kritiku i slično nego prije par godina kad sam kretala s ovim poslom i javnim djelovanjem jer ostvarila sam se u ciljevima koji su daleko od ovog posla i to me istinski ispunilo kao osobu tako da bilo koja negativna riječ drugačije utječe na mene jer znam da postojim i poslije ovog posla. I nakon tih komentara postoji i privatna Lucija koja ima svoje probleme, svoje račune koje treba platiti, tako da dok smo prizemni sve je u redu'', zaključila je.



Posla joj ne nedostaje, posebno otkad je prisutan trend povratka prirodnoj ljepoti. Upravo zbog toga sve češće se u svojim javnim nastupima pojavljuje bez šminke.

''Danas imam osjećaj da se jako trudimo biti slični jedni drugima, a eto veselim se periodu kad će doći trenutak da je ljepota baš u toj različitosti'', kaže.

Sinu nastoji usaditi vrijednosti koje su njoj prenijeli roditelji.

''Ja bih rekla da je pokupio najljepše temelje od supruga i mene. U biti njega treba pustiti da ude on što već je i poticati zapravo tu dobrotu, iskrenost koju djeca imaju a koja je doslovce nezamjenjiva'', kaže Lucija.

Uskoro će sa suprugom Danijelom, koji joj je velika potpora, proslaviti četvrtu godišnjicu braka.

''Iskreno, danas su mi želje sve manje i manje, zahtjevi su mi sve manji, jedna lijepa večera, ručak, droučak, štogod, nebitno. Samo da sve stane oko nas, da se pogledamo u oči i shvatimo dokle smo došli u te četiri godine, odnosno sedam godina.



A što se tiče proširenja njihove lijepe obitelji...

''Razmišljamo o braci ili seki ali kao i sve drugo, u životu ništa ne treba forsirati, kad bude točno vrijeme za to, vjerojatno će doći'', zaključila je Lucija.

