Na splitskom sajmu vjenčanja ponovno su poznati pokazali kako imaju veliko srce. Sudjelujući u modnoj humanitarnoj reviji, prikupljala su se sredstva za Udrugu Anđeli. Kako se sestre Zaninović snalaze u sportskoj mirovini, tko je od poznatih dama vatreni navijač naših srebrnih kauboja te čime je pjevačica Andrea Šušnjara zaintrigirala javnost, zna naš Hrvoje Krolo.

Kada se treba učiniti dobro djelo i pomoći nekomu, naše poznate dame uvijek spremno uskoče. Ovog puta bile su u ulozi manekenki, a kako je zamijeniti borilački ring s modnom pistom, najbolje znaju sestre Zaninović.



"Pomalo je teško, bolje nama idu čak i intervjui, ali i druge stvari kao što je sport. Snašle smo se glavno da nismo pale. Luce je kukala, njoj je malo teže palo nego meni. Ana voli više svjetla reflektora, haha. Nije ni lagan posao manekenki, cijeli dan stajati u hodniku, zima, bose, non stop se presvlaće, niti jedan posao nije lagan", rekla su nam Lucija i Ana Zaninović.



Ali zato je bila lagana prilagodba njihovih sinova na vrtić, gledajući sada teže je odvajanje njima palo.



"Dođeš pa čiriš na ogradu je li sve u redu. U početku je bilo kako je, što je ali kasnije se prilagodiš. Imale smo tu sreću što smo rodile djecu u razmaku od mjesec dana i oni su kao blizanci kao i mi, i onda im je sve nekako lakše ušli su u vrtić zajedno", rekle su popularne blizanke.



2020. godina nije mogla bolje započeti, naši kauboji osvojili su srebrnu medalju na Europskom prvenstvu, a ako ste mislili da samo muškarci gledaju rukomet - zaista ste se prevarili, imamo mi prave navijačice.



"Mi smo Hrvati znaš da smo mi srčani ja sam jučera skakala s tečom u ruci dobro mi nije cila spiza ispala. Mogu ti reć da sam vatrena navijačica, volim navijat i to glasno i onda me uvik ujutro boli grlo i nemam glasa ali to je Hrvatska", izjavila je poduzetnica Gianna Apostolski.



"Opet smo svi zajedno, opet smo svi skupa. Onda se pokazuju videa kako su Hajdukovci navijali, kako su Dinamovci navijali, to je to, opet smo svi zajedno. Ne dijelimo se na sjever, jug, istok, zapad i to je meni najbitnije kod toga", priznala je glumica Petra Kraljev.



Glavna zvijezda večeri bila je pjevačica Andrea Šušnjara koja je pjesmom zabavila sve okupljene. Upravo zbog probe vjenčanica za splitski sajam nastala je prava pomutnja u medijima, kada je fotografije stavila na društvene mreže.

"Stvarno moram priznati da nisam očekivala toliko oduševljenje i da će toliko izgoriti društvene mreže. Ja vam ne mogu ni opisati situaciju kakva je u mome inboksu. Poruke su od fanova, rodbine, prijatelja, znači svi su se ponadali da se valjda ja napokon udajem", otkrila nam je.



Andrea za mjesec dana odlazi na turneju u Australiju. Stoga će premijera nove pjesme biti kada se vrati u Hrvatsku.



"Dat ću vam ekskluzivu, pjesma se zove "Samo da se zna" i ja se nadam da ćete mi se pridružiti na snimanju spota. Trudimo se svaki puta šokirati i iznenaditi publiku tako da svaki put ponudimo nešto drugačije, tako će biti i ovaj put i mislim da ćete doživjeti potpuni šok", zaključila i Andrea.



Nešto drugačije uvijek voli ponuditi i Snježana Mehun koja je svojim kreacijama zadivila Splićanke. No kada bi ponovno trebala uskočiti u vjenčanicu, Snježana kaže nikad ne reci nikad, ali sve je u rukama njezina dečka.

"Ipak sam još tu nekako tradicionalna, zanimljivu si temu započeo, ne bih mogla pristupiti prva muškarcu, to mi je nekako protuprirodno tako da ni ovo ne bi nikako mogla", priznala je Snježana.

