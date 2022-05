Nakon što je u godinu dana gotovo uzela sve nagrade s pjesmom "Tvoja i gotovo", Lorena Bućan na ovogodišnji Splitski festival stiže s novom pjesmom "Jedno bez drugoga". Hoće li i ovu pjesmu publika prihvatiti kao i prethodnicu, zašto joj je Splitski festival toliko drag te na kojim pjesmama nastavlja raditi, otkrila je Hrvoju Kroli.

U malo manje od godinu dana, pjesma Tvoja i gotovo, bilježi više od 2 i pol milijuna pregleda na YouTubeu. Njome je Lorena doslovno osvojila sve glazbene nagrade koje je mogla, a sad kad gleda unatrag, priznaje, ništa od toga nije očekivala.



"Ja sam stvarno radila ono šta volim i guštala i to se sve nekako samo događalo. Samo je se počelo, dolazilo, nizalo se. Iskreno ja nisam očekivala da ću biti ta koja će nekoga moći tako zadiviti. Ljudi stvarno u meni nešto vide, nešto šta ja osobno ne vidim u sebi ponekad. Drago mi je i volim tako čuti da sam nekome uljepšala dan i da me upali čim se probudi da me sluša.", priča Lorena.



A nastavit će publika slušati Lorenu i dalje, i to u novoj pjesmi "Jedno bez drugoga", za koju kaže kako je pisana upravo prema njezinu guštu.



"Govorim o tome kako ja i ta jedna druga osoba ne možemo funkcionirati jedno bez drugoga. Ne možemo se zamisliti jedno bez drugoga na suprotnim stranama, ne možemo zamisliti život jedno bez drugoga i da smo suđeni jedno za drugo. Lijepa je ljubavna pjesma, jedva je čekam pivat, zaljubila sam se u nju.", kaže.



Upravo će novu pjesmu premijerno zapjevati na splitskim Prokurativama, u sklopu ovogodišnjeg Splitskog festivala. Njoj dragoj pozornici s koje, već možemo reći, tradicionalno ne odlazi bez nagrada.



"Svima bi bilo drago da osvoje nagradu, ali ono što je meni najvažnije je da se ja osjećam dobro na toj pozornici. Da guštam, da dobijem još jedno novo iskustvo i da se svi zabavimo. Glazba spaja ljude, od pamtivijeka. Naravno ako se nagrada opet pojavi nitko sretniji od mene ali ako s i ne pojavi meni je najbitnije da sam ja ostavila svoju dušu i svoju pismu na toj pozornici.", kaže.



Potpora, kako nam kaže, oduvijek dolazi prvenstveno od obitelji, no i dečko ima veliku ulogu u njezinu životu.



"On mi je za prošlu pjesmu, šta ja naravno nisam vjerovala za "Tvoja i gotovo" rekao čim ju je čuo - ovo će biti hit. Ja sam rekla - ma nema šanse, i na kraju je stvarno bila hit. Rekao je za ovu da će ona biti drugi hit tako da se nadamo da će to biti istina, držim ga za riječ'', rekla je Lorena.



Lorenine pjesme s lakoćom pronalaze put do publike, a ona voli istaknuti da je to zbog njezine glazbene obitelji. U šali kaže, da nema bračnog para Huljić, ne bi bilo ni ovakvih pjesama.



"Stvarno ja ne znam kako ja njih mogu više nahvaliti i koliko im se uopće mogu zahvaliti za sve šta su napravili za mene. Zapravo su oni razlog zašto sam ja već četvrtu godinu na Splitskom Festivalu i još su mi jednu pjesmu napisali. Stvarno ljudi koji rijetko takvih ima, pogotovo u ovom poslu. Stvarno ću im zauvijek biti zahvalna šta sam upala u njihove ruke jer svašta je moglo biti, a ja sam doslovno dobila najbolju poziciju šta sam mogla.", kaže.



Za Lorenu ovo će ljeto biti u radnom ritmu, a otkriva nam kako ima još jednu pjesmu koja će biti iznenađenje za publiku.

