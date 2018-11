Jedna od naših najuspješnijih manekenki Ljupka Gojić Mikić nedavno je proglašena za ikonu stila u Hrvatskoj. Ova simpatična majka troje djece otkrila nam je kako izgledaju njezini šopinzi i koliko vremena provede u njima. Saznali smo i spremi li se brzo za večernji izlazak, a pokazala nam je i svoje omiljene odjevne komade.

Ljupka Gojić je nagradu za najbolje odjevenu osobu u Hrvatskoj dobila od cijenjenog modnog magazina s kojim je tijekom karijere često surađivala i krasila njegove naslovnice.

Svoj profinjeni modni stil gradila je učeći od najboljih iz svijeta mode, no sve je počelo još davno, u ormaru njezine majke Željke, ali i drugih članova obitelji.

''Ja mislim da se rađaš sa stilom, da to imaš u sebi, da gledaš baku i mamu, moja sreća je bila da sam na kraju završila u tom svijetu mode i učila i gledala najbolje, ali opet, mene šminka nikad nije zanimala'', priznala je Ljupka.

Ljupka nam je otkrila da mnogo kupuje putem interneta, a kupovine po dućanima su za nju rituali bez histerije. Obavezno uključuju kavu ili ručak s dragim ljudima i traju vrlo kratko.

''Moji su svi kratki, ja ne gubim vrijeme na to. Ja točno znam što želim i što volim. To najčešće kod nas ljudi vole uspoređivati "joj kad imaš novaca, onda ti je lako ili kad možeš birati dizajnersko". Ne, to nema veze s tim. Ja ću ući u nekakve dućane koji su jeftiniji, ali ja znam što želim'', otkrila je bivša manekenka.

''Nikad i nikad neću ući u dućan i ići probati nešto i onda razmišljati je li mi dobro ili nije. Mislim to možda ima veze s tim što sam cijeli život model i još sam uvijek ufurana da sam jako mršava, da u sve stanem pa se iznenadim nakon troje djece, ali ne volim gubiti vrijeme na to'', priznaje.

Ljupka nam je otvorila i svoj ormar, a što sve krije u njemu pogledajte u video prilogu.