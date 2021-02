Ljupka Gojić Mikić uspješna je poslovna žena, majka triju preslatkih djevojčica i supruga bivšeg nogometaša Mihaela Mikića, s kojim slavi 21. godišnjicu veze. Bivša manekenka otkrila je za IN Magazin koliko uživa u životu na zagrebačkoj Knežiji, zašto slovi kao pravedna, ali stroga šefica i koja je tajna njezina dugog i uspješnog braka.

Ljupka Gojić Mikić uvijek je dobre volje i nasmijana, rijetko kada je vidimo loše raspoloženu.

"Imam i loših dana pogotovo sada, ali mislim da kad radiš ili da uđeš u dućan, trebamo započeti s ljubaznošću i osmijehom", izjavila je bivša manekenka.

Ljupka je majka triju djevojčica među kojima su i školarke, a počela je škola koje je bila donedavno online.

"Nije bilo strašno, a ni lagano. Klincima je lakše nego roditeljima. Ti kao mama ili tata želiš da bude sve dobro, a opet ja nisam mama koja će umjesto njih rješavat njihove zadaće. To školovanje traje na kraju cijeli dan, ali takva je situacija ne možemo ništa promijenit. Da ima dreke, galame, smijanja, ima svega, ali sve će to proći nadam se", izjavila je Ljupka.

Ljupka si je lijepo posložila život. Vlasnica je slastičarnice na Knežiji, fashion brand store joj je na knežiji, živi na Knežiji.

"Ja ne znam jesam li ja to jako željela, ali ja vjerujem kad nešto jako želiš da ćeš doći do toga. Meni je to bio prirodni put makar imam osjećaj da se nisam maknula, čudila sam se prije kad bi nazvala mama pa ju pitam jesi bila u centru, a ne bi bila dva, tri mjeseca u gradu. Meni je to bilo čudno, ja sam putovala i čudno mi je bilo kako ne možeš ići od Knežije do centra. I evo sad sam se ja posložila, ne stignem ni puno puta negdje ići. Kad cure završe sa školom obavljam to što trebam za oba posla, prođe mi vrijeme, imam i psa i svašta nešto", otkrila je Ljupka.

Čitali smo da je pravedna, ali i stroga šefica.

"Mislim da je to mali Jura rekao, šef u našoj slastičarni. Ali to mi i djeca moja kažu. Ja jesam zahtjevna po pitanju da ne budemo dosadni, mislim da treba biti kreativan i iskoristit to i ne uljuljat se", zaključila je.

Ono što Ljupki jako nedostaje su putovanja.

"Jako mi sve nedostaje. Sad kad sjedim sve što mi je išlo na živce htjela bih da se ponovi. Da me stave na sve strane i s njih tri sve ću podnijeti", priznala je.

S bivšim nogometašem Mihaelom Mikićem u sretnom je braku 21 godinu.

"Jako je teško opstati u vezi, s jedne strane profesionalni sportaš i profesionalni model s druge. Danas me nazovu, sutra sam u avionu za Venecuelu, nema planiranja. Na kraju je vrijedlo baš zbog toga, bili smo uporni u poslu i s tri curice i sad smo stalno zajedno. Godišnjice smo više slavili prije i sve se može imati, i ljubav i poštovanje i razumijevanje i to da imaš slobodu", poručila je Ljupka.

