Kako to izgleda kad ljubavni par zajedno stvara pjesme otkrio je za In magazin Mario Regelja iz grupe Ljubavnici. On i glazbenica Antonija Šola u vezi su već neko vrijeme, a iako su isprva svoju ljubav krili, više nije tako. Mario nam je otkrio zašto tako dobro funkcioniraju i privatno i poslovno, ali i što ih je inspiriralo za novu pjesmu "Ljubavnika".

Ovako zvuči nova pjesma benda Ljubavnici, a glavni krivci za glazbu i tekst su frontmen Ljubavnika Mario Regelja i njegova djevojka, Antonija Šola.

''I ovog puta me iznenadila i dokazala stvarno da je što se teksta tiče najbolji autor u regiji'', rekao je Mario.

"Moji prijatelji" naziv je pjesme objavljene u zadnjim danima 2021. koja osvaja već na prvo slušanje.

''Htjeli smo godinu, 2021. ispratiti s malo drugačijom pjesmom koja govori o prijateljstvu, o druženju. Reakcije su odlične, dobivamo puno lijepih komentara, poruka podrške i mi i naša publika jedva čekamo da se ponovno negdje sretnemo'', govori Mario.

Baš ti susreti s publikom najviše im nedostaju, ali ova petročlana ekipa i kad nema koncertaa funkcionira kao jedno.

''Većina benda je i odrasla skupa neki su išli čak i u školu zajedno tako da ako se netko zna to su onda ljubavnici. Svojim pravim, najbližim prijateljima smatram svoje dečke iz benda s kojima sam i najčešće'', kažu.

U vremenu kad svima nedostaju durženja, oni su odlučili pjevati baš prijateljima.

''Nije bilo bolje teme za obraditi, znaš da sam ja prvenstveno za ljubavne pjesme, ali ljubavnih pjesama će biti'', kaže Mario.

Ovaj stručnjak za ljubavne pjesme već neko vrijeme je u vezi s Antonijom Šolom, a biti u vezi sa glazbenicom nije uvijek prednost.

''Lijepo je kad imaš nekog tko te shvaća, tko razmišlja kao ti, kome su stvari oko našeg posla bitne i jasne'', objašnjava.

S deset godina starijom Antonijom u vezi je već neko vrijeme, a Mario ne krije čime ga je osvojila.

''Antonija je najlbolja u svemu. Pažljiva, nježna, dobra i kad sve to zbrojiš dobiješ jedan predivan paket'', opisao ju je.

Zajedno stvaraju pjesme, ali u kuhinji zna se tko vodi glavnu riječ.

''Antonija kuha i to sjajno što se i vidi'', dodao je.

Pandemija mu je donijela novu ljubav, ali i oduzela puno toga. Ljubavnici su naime za Novu godinu imali plan otputovati i zapjevati daleko od Hrvatske.

''Trebali smo već drugu godinu zaredom ići u Kanadu svirati našim Hrvatima u Torontu i ovu godinu zbog kompletne situacije i tog novog soja nismo odletjeli'', priča Mario.

Nekad su imali stotinjak koncerata godišnje pa im pogotovo teško padaju gotovo dvije godine otkako takve statistike više nema.

''Ja sam svoj kompletni život posvetio ovom poslu i dao sve od sebe krene u onom smjeru kako je krenulo'', priča Mario.

Nada se Mario da će u tom smjeru Ljubavnici nastaviti kad sve ovo jednom bude iza nas. A tad će kao i dosad gdje god se pojave sa sobom donositi zabavu za sve.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Danijela podijelila znakovitu poruku nakon vijesti da Grašo i Hana čekaju prinovu: "Kakav bi to svijet bio..." +26

Naša bivša misica obara s nogu i 22 godine nakon osvajanja krune, od pogleda na njezin dekolte mnogima je poskočilo srce +26