Influencerica Jelena Perić i glumica Petra Kraljev ovog su ljeta prekinule zaruke sa svojim odabranicima. Ljubavnu su vezu okončala i dva slavna domaća glazbena para. Alen Vitasović se oženio, a kako izgleda zaručnički prsten pobjednice Plesa sa zvijezdama i cijelu ljubavnu ljetnu inventuru slavnih Hrvata zna naš Davor Garić.

Ljeto '22. odbrojava svoje posljednje zrake sunca pa je vrijeme za ljubavnu ljetnu inventuru slavnih Hrvata. Maja Šuput uživa u majčinstvu i bračnoj idili. Ovo joj je ljeto bilo najzaposlenije ikad pa bez ljubavi i potpore supruga Nenada, kaže, ne bi mogla ništa.



''A, ne, ne, ne, on drži sve to, hendla, Nenad je hendlao cijelo ljeto, bio je s djetetom, da ja mogu navečer otić radit, da smo preko dana oboje roditelji. bez takvog tandema, ne možeš funkcionirat, bit pjevačica i majka, nema šanse'', otkrila nam je Maja.



Prije nekoliko dana po drugi put je u bračnu luku uplovio Alen Vitasović. To je na društvenim mrežama otkrila njegova supruga Eleonora. Pobjednica Plesa sa zvijezdama Valentina Walme i glumac Marko Petrić ovog su se ljeta zaručili. Nama su otkrili anegdotu s njihova prvog spoja prije dvije godine.



''Mi smo izašli van i kao nešto smo plesali i samo ja u jednom trenutku čujem ''samo da im ritma''... Jesi li to to upravo? Jesi li ti to mislila pa ti je ispalo na glas? Ja sam mislila u sebi ''samo da ima ritma'', al kako se tu malo popilo, onda je to stvarno izašlo van, šapnula sam čovjeku na uho ''samo da ima ritma''! ispostavilo se da ima ritma, tako da je ok, bravo ja'', ispričala je Valentina Walme.



Petar Grašo ovog je ljeta postao otac pa je malena Alba kruna ljubavi s glazbenicom Hanom Huljić. Nema sumnje, beba ima privilegij slušati najljepše uspavanke.



Nisu baš svima cvjetale ruže. Influencerica Jelena Perić, koja je simpatije publike osvojila u showu Ples sa zvijezdama, prekinula je zaruke s bivšim nogometašem Igorom Bubnjićem. Zaruke je raskinula i glumica Petra Kraljev.



Ovo je ljeto bilo kobno i za dva glazbena para s domaćeg estradnog neba. Nakon četiri godine veze prekinuli su Marko Kutlić i Nela Đinđić.

''Nakon četiri predivne godine, u kojima smo ispreplitali privatno i poslovno, i tražili mir i harmoniju za privatno, čini se da je nismo pronašli. Zato ćemo poslovno i dalje po starom, a privatno ćemo uzeti pauzu!'', objavili su.

Iako se šuškalo da su prekinuli i ranije, ovog smo ljeta saznali i da su se razišli Matija Cvek i Nika Turković. Sreće zato ne nedaostaje u životu Dine i Viktorije Rađe. Ovog su ljeta proslavili 21. godišnjicu braka. Vjenčali su se tajno na jahti u korčulanskom arhipelagu.



U ljubavnoj idili uživa i Snježana Schillinger. Ovog je ljeta proslavila prvu godišnjicu braka, a mnogi im kažu da izgledaju poput zaljubljenih tinejdžera.



Ljeto nam traje još nekoliko dana pa, tko zna, možda uz zrake sunca plane još koja nova zvjezdana ljubav.

