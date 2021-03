U dom bivše Miss Universe Hrvatske Ivane Mišure i bivšeg Vatrenog Gorana Vlaovića ovih je dana stigla beba. Par je u vezi od 2018. godine, no svoju ljubav drže podalje od svjetla reflektora pa je mnogima promaknula vijest da se par u međuvremenu i zaručio. Između njih je 17 godine razlike, no za ljubav je to najmanje važno. Koji još domaći ljubavni parovi broje i po 30 ili čak 40 godina razlike u godinama, zna Davor Garić, a sve je otkrio za IN magazin.

''Izrazito mi je važno da je dečko, muškarac duhovit, najvažnije mi je smijati se. Mora biti inteligentan, mora voljeti glazbu, moramo se slagati, naravno'', ovako je netom nakon proglašenja najljepšom Hrvaticom 2014. godine govorila Ivana Mišura.

Iako službeno još nisu potvrdili svoju vezu, bivša Miss Universe zaručena je za Vatrenog iz 1998., 17 godina starijeg Gorana Vlaovića. Par je ovih dana dobio i svoje prvo zajedničko dijete, a s obzirom na to da Ivana ima tri sestre i brata, poželjela je veliku obitelj.

''Za to mi je primjer moja mama. Nas je petero u obitelji, morala se žrtvovati što se tiče nekih stvari, ali zaista na njezinu primjeru mogu vidjeti da su karijera i obitelj mogući'', rekla je Ivana jednom prilikom.

Željko i Ružica Bebek toliko su se puta našli na listi parova s velikom razlikom u godinama da se već šale na taj račun.

''Mala je razlika, nešto sitno, 34 godine, ali kao da su 4. Mi smo je napravili tako da živimo kao da smo vršnjaci. U puno stvari ja sam se svim silama potrudio i uspio u tome da budem relativno mlad muž, iako sam senior. A Ružica se uvijek trudi na tome da udovolji svemu onome što zreliji ljudi traže. Dakle, imamo harmoniju i to je najvažnije, onda razlika u godinama uopće nije bitna'', objasnio je Željko Bebek jednom prilikom.

Više od dva desetljeća ljubavi slavi i ovaj par. Miro Ungar jednostavno pršti od energije i vedrog duha i u 83. godini. Za osmijeh na licu može zahvaliti i svojoj 42 godine mlađoj supruzi Sari.

''Ipak, mislim da najviše energije crpim iz ljubavi, iz ljubavi prema svojim bližnjima, prema obitelji koja me uvijek nadahnjuje i puni energijom. Moje troje djece i troje unučadi za mene su možda najveći uspjeh'', zna reći.

Na životnom putu kralja hrvatske glazbene scene nanizali su se brojni uspjesi i padovi, no, priznaje Mišo, nema sumnje da mu je njegova 33 godine mlađa supruga Lidija najsvjetlija točka u životu.

Mene u životu najsretnijim situacija s Lidijom, mojom ženom, a imam i dva psa'', rekao je Mišo jednom prilikom.

Iako se o Severininu braku svašta šuška na Instagramu, što je u današnje vrijeme vrlo važan pokazatelj, slavna pjevačica prati samo jednu osobu, svojeg supruga Igora, koji je od nje mlađi 15 godina.

''Baš mi je lijepo i sretna sam što sam našla čovjeka koji je i moj, i poštovanje, ljubav, ali najvažnije od svega prijateljstvo! Imamo sreću da su i njegovi od prvog dana s nama, tako da je to baš lijep život'', rekla je jednom prilikom.

Jedino što na kraju možemo zaključiti jest ako ste imali sreću upoznati osobu koja je vaša srodna duša, onda zaista nema potrebe opterećivati se sitnicama kao što je razlika u godinama, pa makar ona iskakala iz nekih uobičajenih društveno prihvatljivih gabarita. Samo se prepustite i volite se.

