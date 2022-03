U vrijeme kada su estetski zahvati sve dostupniji i često se s njima pretjeruje, sve je teže dostojanstveno starjeti. Svjedoci smo kako zvijezde zbog silnih operacija izgledaju neprepoznatljivo. No mi ćemo vam otkriti dame koje uistinu stare sa stilom i ne gube svoju prirodnu ljepotu.

Jedno od najčešćih pitanja koje joj žene postavljaju na njezinoj internetskoj stranici i blogu posvećenom ljepoti i modi je ono kako uspijeva i dalje izgledati mladoliko. Lejla Filipović na to im odgovara kako nastoji stariti dostojanstveno, a za oku ugodnu vanjštinu vrlo je važno i unutarnje zadovoljstvo.

''Ja zasada zaista nemam problem s godinama, ne krijem ih. Što se tiče fizičkog izgleda imamo dobru genetiku kad vidim svoju mamu koja ima 77 godina nadam se da ću stariti kao ona samo da zdravlje bude dobro'', govori Lejla.

I baš je mama zaslužna za njezine prve beauty lekcije. A jedna od najvećih naučenih u karijeri pred objektivima jest paradoks kako se ženi ne oprašta starenje, ali ni pretjerano dobar izgled. Čak i njezina iskrenost o korekciji na licu do danas je ostala dvosjekli mač.

''Nos koji sam operirala prije 20 godina bio je tema u dnevniku kad bio taj izbor za miss to je bilo smiješno i sad su me na društvenim mrežama nešto oko toga pitali ja sam spomenula i opet je bilo na svim mogućim portalima to je dokaz da je to nama nešto što je jako čudno. A onda vas povezuju kao ona je sva izoperirana to mi je neki pojam koji je jako smiješan'', kaže Lejla.

Miju Begović mnogi doživljavaju kao divu, no ona je obična svakodnevna žena koja voli ćevape. Barem je tako tvrdila u svojoj monodrami u kojoj je progovorila i o celulitu te drugim ženskim nesavršenostima.

''20 godina sam imala problem s manjkom kila pa valjda je sad u redu da sad 20 godina imam malo problemčića sa viškom. Kako ja sebi volim tepat, to me izvlači često'', kaže glumica.

Nijedna žena, smatra ova glumica, ne bi se smjela stidjeti ni svojih bora.

''One su sastavni dio mene, namučila sam se ja da ih dobijem'', zaključila je.

Svojim prirodnim izgledom ponosi se i ova bivša manekenka i modna agentica. Čini se kako su minimalni make-up, uživanje u životu i bavljenje jogom njezin recept za vječnu mladolikost.

''Nastojim se ne zamarat s borama, imam ih, s njima živim.

Čistim lice vodom, spavam sigurno osam sati, ako ne uspijem po noći, nadoknadim popodne'', kaže.

Možda je tajna i u sretnom bračnom životu koji očito godi i Suzy Josipović Redžepagić. Uživanje u dobroj hrani uz obitelj, njezin je recept za sreću:

''Nikad nisam bila za mršavice, izgladnjivanje cura, apsolutno ne, život je kratak, jedite cure moje'', poručila je Suzy.

Kompliment da je s godinama sve ljepša, često dobiva i ova glumica.

''Malo jedete, umjereno vježbate, i to radite stalno, mislim da su tri stvari koje su najvažnije za glumicu i za ženu, to je da je disciplinirana, da je fleksibilna i da je izdržljiva'', smatra Mila.

Ove godine, okrugla svjećica na torti zasjat će i Nini Badrić. Kako kaže, kada je čovjek sretan i dobro zna što želi i još bolje što ne želi, onda su godine dobrodošle.

''Fala Bogu na godinama, daj Bože da ih je što više, ljudi se neki, ne znam zašto, boje se godina, ali lijepo je, privilegija je stariti'', smatra Nina.

Ni glumica Sanja Vejnović ne silazi s liste prirodno lijepih Hrvatica koje odolijevaju godinama. Za to su, kaže, prije svega zaslužni geni.

''Ono što između ostalog te čini mladim i zdravim je angažirati mozak kao i tijelo'', kaže Sanja.

Očito sa svakom svjećicom na torti imamo razlog više za veselje jer treba razmišljati kako su najbolje godine tek ispred nas.

